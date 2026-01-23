◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）＝枠順決定

アメリカＪＣＣの枠順が１月２３日、確定した。

昨年の日本ダービーで３着に好走して、前走の菊花賞（１４着）以来の今年始動戦で巻き返しを狙うショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は、５枠９番に決定した。

前走のオールカマーで２着に好走するなど、近３走の重賞で連続２着と安定感を示し、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が騎乗するドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は、７枠１４番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）チャックネイト セン８ ５７ レイチェル・キング

（２）ホウオウノーサイド 牡７ ５７ 杉原 誠人

（３）マイネルエンペラー 牡６ ５８ 戸崎 圭太

（４）ジョバンニ 牡４ ５６ 松山 弘平

（５）マテンロウレオ 牡７ ５７ 横山 典弘

（６）サンストックトン 牡７ ５７ 松岡 正海

（７）マイネルメモリー 牡６ ５７ 佐々木 大輔

（８）アウスヴァール セン８ ５７ 古川 吉洋

（９）ショウヘイ 牡４ ５７ 川田 将雅

（１０）ノースブリッジ 牡８ ５７ 岩田 康誠

（１１）ニシノレヴナント セン６ ５７ 野中 悠太郎

（１２）ディマイザキッド 牡５ ５７ 岩田 望来

（１３）アルビージャ 牡８ ５７ 津村 明秀

（１４）ドゥラドーレス 牡７ ５７ クリストフ・ルメール

（１５）ファウストラーゼン 牡４ ５７ 横山 武史

（１６）エヒト 牡９ ５７ 菅原 明良