ヒップホップの曲を作る「トラックメーカー」や音楽プロデューサーとして活躍するＳＴＵＴＳさん（３６）。

星野源さんら様々なミュージシャンとのコラボや、ＣＭ、ドラマへの楽曲提供など、いま最も注目されるアーティストのひとりだ。その原点は、１０代の入り口に立ったときに、友だちが貸してくれた１枚のＣＤだったという。（読売中高生新聞編集室 鈴木経史）

「典型的なインドア派」の小学生時代

「小学生の頃は、運動は苦手だけど勉強は得意という典型的なインドア派でした。ゲームが好きで、『ファイナルファンタジー』とかＲＰＧにはまってましたね。幼稚園の頃からピアノは習っていたけど、たまに発表会で披露するくらいの腕前でした。将来の夢はお医者さんで、音楽を仕事にするなんて考えてもいませんでした。

小学６年生のとき、学校で音楽好きの友だちがオススメの曲を集めたＣＤを貸してくれたんです。そこでＣＨＥＭＩＳＴＲＹというアーティストを知って、初めて自分でアルバムを買いました。衝撃を受けたのが、アルバムに収録されていた『ＢＲＯＴＨＥＲＨＯＯＤ』という曲。ＤＡＢＯさんというラッパーが参加した曲で、初めて触れたラップに夢中になり、何度も繰り返し聴きました。そこからヒップホップを好んで聴くようになっていったんです」

名門校の寮生活は

音楽の魅力に目覚める一方、中学受験にも挑戦。全国有数の難関校ラ・サール中学（鹿児島市）に合格し、親元を離れて寮生活を始める。

「寮の部屋は２段ベッドが並んだ８人部屋で、２、３年生の先輩と一緒だったので怖かったです。最初の１か月はホームシックになったけど、周りもみんな同じような境遇だったから、四六時中友だちと一緒でさみしくはなかったですね。

寮のルールは厳しくて、携帯やゲームは持ち込み禁止。入浴後の午後７時過ぎから１０時頃まで『義務自習』という強制的に勉強させられる時間もあって、サボっていると廊下に立たされるなんてこともありました。テレビもひとつのフロアに１台しかなくて、見られるのは週１回だけ。チャンネルの選択権はもちろん先輩にあるので、中学時代に見たテレビ番組の記憶はほぼないです（笑）」

ハードな寮生活を送りながら、ヒップホップへの情熱は日に日に高まっていった。

「中学時代は本当にヒップホップばかり聴いてました。『ヒップホップ以外は認めない！』みたいな、偏屈な人間でしたね（笑）。寮ではネットも使えないし、当時は今のようにサブスクもありません。周りに同じような音楽を聴いている人も全くいなかったので、休みの日はひとりで鹿児島市中心部の店に出かけてＣＤを借りたり、毎月専門誌を買って情報を集めたりしていました。

寮の部屋では中３だけが音楽を流していいというしきたりがあって、１、２年生の間はずっとイヤホンで聴く生活が続きました。でも、先輩が流している曲から新しい音楽を知ることもありました。アナログな方法ですが、少しずつ音楽の幅が広がっていくのが楽しかったですね。

ヒップホップを夢中で聴いているうちに、自分でもラップをやりたい、曲を作ってみたいという気持ちがわき上がってきました。手探りでしたが、現在の活動につながる第一歩を踏み出したんです」