【中国・四国地方の雪 どうなる？】四国地方は23日夜遅くから24日夜のはじめにかけて山地を中心に大雪、平地でも積雪のおそれ 岡山・広島・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 23日（金）～28日（水）雪雨シミュレーション【気象庁 23日現在】
中国地方 今後の雪は？
気象庁によりますと、中国地方の雪のピークは過ぎましたが、山陰地方は、寒気や湿った空気の影響で雪が降っています。
【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 中国・四国地方の雪雨シミュレーション
鳥取、島根では、きょう（２３日）は、寒気や湿った空気の影響で朝晩を中心に雪が降るでしょう。
あす（２４日）は、引き続き寒気や湿った空気の影響で断続的に雪が降る見込みです。雷を伴う所があるでしょう。
四国地方 今後の雪は？
四国地方では、２３日夜遅くから２４日夜のはじめ頃にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。
［気象概況］
四国地方の上空約５５００メートルには、２４日にかけて氷点下３０度以下の強い寒気が流れ込むため、冬型の気圧配置が強まる見込みです。
［雪の予想］
四国地方では、２３日夜遅くから２４日夜のはじめ頃にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所があるでしょう。
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２３日（金）
気象庁によりますと、山陰地方は、きょう（２３日）は、寒気や湿った空気の影響で朝晩を中心に雪が降るでしょう。
四国地方では、きょう（２３日）６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
平地 １センチ
山地 １５センチ
でしょう。
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２４日（土）
気象庁によりますと、山陰地方では、２４日は、引き続き寒気や湿った空気の影響で曇り、東部と西部では昼過ぎまで雪や雨が降る見込みです。隠岐では断続的に雪や雨が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。
四国地方では、あす（２４日）６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
平地 ３センチ
山地 ２０センチ
でしょう。
［防災事項］
積雪や路面の凍結による交通障害、着雪による倒木や電線などの断線に注意してください。
また、農作物やビニールハウスなど農業施設の管理に注意してください。
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２５日（日）
気象庁によりますと、四国地方では
２４日１８時から２５日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
平地 １センチ
山地 １０センチ
が予想されています。
また、岡山県では、２４日は、北部を中心に昼過ぎにかけて雪が降る見込みです。北部では雷を伴う所があるでしょう。
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２6日（月）
シミュレーションでは、中国山地、四国山地に雪雲がかかっています。
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２7日（火）
シミュレーションでは、中国山地、四国山地に雪雲がかかっています。
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２８日（水）
シミュレーションでは、鳥取、島根、広島、岡山の一部に雪雲がかかっています。
予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。
▶中国・四国地方の雪雨シミュレーション