　UEFAヨーロッパリーグ(EL)は22日、各地で第7節を開催した。リヨンとアストン・ビラの16強ストレートインが決まり、新たに13チームの決勝トーナメントプレーオフ出場以上が決まった。

　今節で決勝Tプレーオフ出場以上が確定したのはボローニャ、ブラガ、セルタ、レッドスター、フェネルバフチェ、ゲンク、ノッティンガム・フォレスト、パナシナイコス、PAOKテッサロニキ、ポルト、ローマ、シュツットガルト、ビクトリア・プルゼニ。なおフェレンツバーロシ、フライブルク、ミッティラン、ベティスは前節の時点で決勝Tプレーオフ出場以上を決めている。

　フェイエノールトはDF渡辺剛の先制ゴールをきっかけにシュトゥルム・グラーツを3-0で破って26位に浮上。MF{{北野颯太]}が先発したザルツブルクもバーゼルを3-1で破って28位に浮上し、それぞれ決勝Tプレーオフ出場の可能性を残した。

　セルティックはMF旗手怜央が先制ゴールを奪うも、その旗手が前半のうちに2枚の警告を受けて退場となりボローニャに2-2でドロー。決勝Tプレーオフ出場圏ギリギリの24位で最終節を迎えることになった。

　最終節は今月29日に行われる。

第7節

1月22日(木)

ボローニャ 2-2 セルティック

ヤングボーイズ 0-1 リヨン

ビクトリア・プルゼニ 1-1 ポルト

フェネルバフチェ 0-1 アストン・ビラ

フェイエノールト 3-0 S・グラーツ

マルメ 0-1 レッドスター

PAOKテッサロニキ 2-0 ベティス

フライブルク 1-0 マッカビ・テルアビブ

ブラン 3-3 ミッティラン

ローマ 2-0 シュツットガルト

ザルツブルク 3-1 バーゼル

フェレンツバーロシ 1-1 パナシナイコス

ディナモ・ザグレブ 4-1 ステアウア・ブカレスト

ニース 3-1 ゴー・アヘッド・イーグルス

レンジャーズ 1-0 ルドゴレツ

セルタ 2-1 リール

ブラガ 1-0 ノッティンガム・フォレスト

ユトレヒト 0-2 ゲンク