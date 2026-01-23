新たに13チームの決勝Tプレーオフ出場以上が確定!! セルティック、フェイエノールト、ザルツブルクらは最終節次第:EL第7節
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は22日、各地で第7節を開催した。リヨンとアストン・ビラの16強ストレートインが決まり、新たに13チームの決勝トーナメントプレーオフ出場以上が決まった。
今節で決勝Tプレーオフ出場以上が確定したのはボローニャ、ブラガ、セルタ、レッドスター、フェネルバフチェ、ゲンク、ノッティンガム・フォレスト、パナシナイコス、PAOKテッサロニキ、ポルト、ローマ、シュツットガルト、ビクトリア・プルゼニ。なおフェレンツバーロシ、フライブルク、ミッティラン、ベティスは前節の時点で決勝Tプレーオフ出場以上を決めている。
フェイエノールトはDF渡辺剛の先制ゴールをきっかけにシュトゥルム・グラーツを3-0で破って26位に浮上。MF{{北野颯太]}が先発したザルツブルクもバーゼルを3-1で破って28位に浮上し、それぞれ決勝Tプレーオフ出場の可能性を残した。
セルティックはMF旗手怜央が先制ゴールを奪うも、その旗手が前半のうちに2枚の警告を受けて退場となりボローニャに2-2でドロー。決勝Tプレーオフ出場圏ギリギリの24位で最終節を迎えることになった。
最終節は今月29日に行われる。
第7節
1月22日(木)
ボローニャ 2-2 セルティック
ヤングボーイズ 0-1 リヨン
ビクトリア・プルゼニ 1-1 ポルト
フェネルバフチェ 0-1 アストン・ビラ
フェイエノールト 3-0 S・グラーツ
マルメ 0-1 レッドスター
PAOKテッサロニキ 2-0 ベティス
フライブルク 1-0 マッカビ・テルアビブ
ブラン 3-3 ミッティラン
ローマ 2-0 シュツットガルト
ザルツブルク 3-1 バーゼル
フェレンツバーロシ 1-1 パナシナイコス
ディナモ・ザグレブ 4-1 ステアウア・ブカレスト
ニース 3-1 ゴー・アヘッド・イーグルス
レンジャーズ 1-0 ルドゴレツ
セルタ 2-1 リール
ブラガ 1-0 ノッティンガム・フォレスト
ユトレヒト 0-2 ゲンク
今節で決勝Tプレーオフ出場以上が確定したのはボローニャ、ブラガ、セルタ、レッドスター、フェネルバフチェ、ゲンク、ノッティンガム・フォレスト、パナシナイコス、PAOKテッサロニキ、ポルト、ローマ、シュツットガルト、ビクトリア・プルゼニ。なおフェレンツバーロシ、フライブルク、ミッティラン、ベティスは前節の時点で決勝Tプレーオフ出場以上を決めている。
セルティックはMF旗手怜央が先制ゴールを奪うも、その旗手が前半のうちに2枚の警告を受けて退場となりボローニャに2-2でドロー。決勝Tプレーオフ出場圏ギリギリの24位で最終節を迎えることになった。
最終節は今月29日に行われる。
第7節
1月22日(木)
ボローニャ 2-2 セルティック
ヤングボーイズ 0-1 リヨン
ビクトリア・プルゼニ 1-1 ポルト
フェネルバフチェ 0-1 アストン・ビラ
フェイエノールト 3-0 S・グラーツ
マルメ 0-1 レッドスター
PAOKテッサロニキ 2-0 ベティス
フライブルク 1-0 マッカビ・テルアビブ
ブラン 3-3 ミッティラン
ローマ 2-0 シュツットガルト
ザルツブルク 3-1 バーゼル
フェレンツバーロシ 1-1 パナシナイコス
ディナモ・ザグレブ 4-1 ステアウア・ブカレスト
ニース 3-1 ゴー・アヘッド・イーグルス
レンジャーズ 1-0 ルドゴレツ
セルタ 2-1 リール
ブラガ 1-0 ノッティンガム・フォレスト
ユトレヒト 0-2 ゲンク