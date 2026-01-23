伊東純也が今季初フル出場!! ゲンクはキックオフ大幅遅延の一戦制してEL決勝Tプレーオフ以上確定もサポチケット代&交通費全額負担へ
[1.22 EL第7節 ユトレヒト 0-2 ゲンク]
ゲンクは22日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズ第7節でユトレヒトと敵地で対戦し、2-0で勝利した。FW伊東純也は怪我からの復帰後初となる先発出場。クラブでは左サイドでのプレーが中心の中、今節は右サイドハーフで起用されて日本代表を除くと今季初のフル出場を飾った。
この試合では試合前にゲンク側サポーター席で一部の観戦者が暴徒化し、トイレや座席が破壊されるトラブルが発生。最終的にゲンク側サポーター席が閉鎖されて1時間ほどキックオフが遅れる事態となった。ゲンクは「少数のサポーターの行動を強く非難する」と伝えた上で、観戦できなかったチケット購入者に対しては全額返金するとともに交通費も支払うとしている。
キックオフ後にはユトレヒト側サポーター席からピッチへの投てき行為が相次ぎ試合が一時中断するトラブルも。ただすぐに試合が再開されると前半15分、ペナルティエリア右でボールを受けた伊東がトラップで反転して前を向き右足を振り抜いたが、シュートは相手にブロックされた。
前半の終盤は押され気味になったゲンクだが0-0で試合を折り返すと後半9分、待望の先制点が生まれた。伊東が蹴った左CKはGKにパンチングされたが、ペナルティエリア手前にこぼれたボールをDFザカリア・エル・ワアディがダイレクトボレー。これがゴール右に決まってリードを奪った。
伊東は後半23分に左サイドハーフへポジションを変更した。ゲンクは1点リードで試合を進めると同36分にMFコンスタンティノス・カレサスがPKを獲得。これを同38分、MFダーン・ヘイマンスが決めて2-0とし、以降も失点を許さず完封勝利を収めた。
ゲンクは公式戦7試合ぶりの白星となり、リーグフェーズ最終節を前に10位に浮上。決勝トーナメントプレーオフ出場圏入りが確定し、今月29日の最終節・マルメ戦で16強ストレートインを狙う。
