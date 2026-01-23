岡田准一×松坂桃李×仲野太賀の“大河主演トリオ”が “六八九トリオ”に！映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』超特報映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一が、希代の作曲家・中村八大を演じる映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』の公開日と新キャスト、超特報、超ティザービジュアルが公開。さらに、中村八大とともに伝説の“六八九トリオ”を結成する新キャストとして、永六輔役の松坂桃李、坂本九役の仲野太賀の出演が解禁された。

■世界を魅了した珠玉の名曲「SUKIYAKI（上を向いて歩こう）」

今から60年前の1963年、全米ビルボードチャートで、日本人が歌う曲が3週連続1位という日本音楽史に残る快挙を樹立した。その曲の名は「SUKIYAKI」。いまだ世界中で愛され続ける「上を向いて歩こう」だ。

コロナ禍を経た現在の日本は、かつての勢いを失い、毎日を不安とともに過ごしている。今から少し昔の高度経済成長期、今と同じように人々がもがき苦しみ、心に不安が蠢いていた時代に、3人のバイタリティに溢れた日本人が、世界を魅了することになる珠玉の名曲「上を向いて歩こう」を生み出した。

“六八九トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九。彼らが走り抜けた「青春」「友情」そして「挑戦」。逆境のなか、時代を切り開いた男たちが魂を紡いで作り上げたこの「SUKIYAKI」の誕生秘話が、事実に基づいたフィクションで、令和の時代にエンターテインメント大作として映画化される。

本作の主人公であり、物語の核となる天才作曲家・中村八大を演じるのは、日本映画界の至宝・岡田准一。若くして「天才ジャズピアニスト」と謳われ、のちに「明日があるさ」「こんにちは赤ちゃん」「遠くへ行きたい」「世界の国からこんにちは」、さらには国民的番組『笑点』のテーマソングまで、日本の音楽史に燦然と輝く名曲を次々と生み出した音楽界の巨星に魂を吹き込む。

メガホンをとるのは、『ヘヴンズ ストーリー』でベルリン国際映画祭の国際批評家連盟賞を受賞するなど、国内外で圧倒的な評価を誇る名匠・瀬々敬久。映画化の第一報が流れるやいなや、SNS上では「この名曲を岡田准一と瀬々監督が映画化するなんて、胸アツすぎる！」「世界が熱狂した日本の底力を今こそ見たい」といった期待の声が殺到 。さらに、岡田がピアノを猛特訓して挑むというストイックな役作りに対し、「岡田准一のピアノ演奏シーン、スクリーンで観るのが待ちきれない！」「天才ピアニスト役への本気度に震える」といったコメントが溢れ、大きな反響を呼んでいる。

■出演者3名全員が大河ドラマ主演俳優！

そしてこのたび、中村八大とともに伝説の“六八九トリオ”を演じる新キャストが解禁された。

八大の相棒であり、稀代の言葉職人・作詞家の永六輔を演じるのは、2027年放送の大河ドラマ『逆賊の幕臣』での主演が決定している松坂桃李。そして、天真爛漫な歌声で世界を虜にした歌手・坂本九を、2026年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主演を務める仲野太賀が演じる。

主演の岡田准一（2014年NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』主演）を含め、なんと出演者3名全員が大河ドラマ主演俳優であり、日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を制した岡田と松坂、そして優秀助演男優賞を受賞し今最も旬な俳優として躍進を続ける仲野という、名実ともに日本映画界の頂点を極める三人が一堂に会する“奇跡のトリオ”が誕生した。

現代のエンターテインメント界を背負って立つ実力派たちが揃い踏みし、伝説の“六八九トリオ”を圧倒的な存在感で体現。かつて日本中の、そして世界中の人々に「前を向く力」を与えた3人の男たちの物語が、最高峰の熱量をもって描き出される。

公開日は、12月25日に決定。あわせて超特報＆超ティザービジュアルも解禁となった。

■映画情報

『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』

12月25日（金）公開

監督：瀬々敬久

脚本：港岳彦

音楽監督・音楽：岩崎太整

音楽：林正樹

出演：岡田准一 松坂桃李 仲野太賀 他

配給：東宝

(C)「SUKIYAKI 上を向いて歩こう」製作委員会

