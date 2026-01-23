Çðºê¸¶È¯¡¢²ÔÆ¯ºÆ³«¤Þ¤ÇÄ¹´ü²½¤â¡¡À©¸æËÀ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¸¶°øÄ´ºº
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï23Æü¡¢ºÆ²ÔÆ¯Ä¾¸å¤Ëµ¯¤¤¿À©¸æËÀ¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°øÄ´ºº¤Î¤¿¤á¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤Î¸¶»ÒÏ§¤òÄä»ß¤µ¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£22Æü¤ËÆ±¸¶È¯¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿°ð³ÀÉðÇ·½êÄ¹¤ÏÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1Æü¡¢2Æü¤ÇÊÒ¤¬ÉÕ¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿Æü¤«¤«¤ë¤«Á´¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ÔÆ¯ºÆ³«¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÅÅ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï23Æü¸áÁ°¡¢Æ±¸©Çðºê»Ô¤òË¬¤ì¤Æ»ÔÌò½ê¤Çºù°æ²í¹À»ÔÄ¹¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£
¡¡6¹æµ¡¤Ç¤Ï¡¢¸¶»ÒÏ§¤«¤éÀ©¸æËÀ¤ò°ú¤È´¤¯ºî¶ÈÃæ¤Î22Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¡¢°Û¾ï¤òÃÎ¤é¤»¤ë·ÙÊó¤¬ÌÄ¤ê¡¢ÅìÅÅ¤Ïºî¶È¤òÃæÃÇ¡£21ÆüÌë¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤«¤éÌó5»þ´Ö25Ê¬¸å¤Ç¡¢½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6¹æµ¡¤ÎÀ©¸æËÀ205ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¦¤Á1ËÜ¤ÇÁàºî´Æ»ë·Ï¤Î·ÙÊó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï52ËÜ¤¬´°Á´¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¼¡¤Î26ËÜ¤ò°ú¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£À©¸æËÀ¤òÁàºî¤¹¤ëÈ×¤ÎÅÅµ¤ÉôÉÊ¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤â²þÁ±¤»¤º¡¢¸¶»ÒÏ§Ää»ß¤ò·è¤á¤¿¡£