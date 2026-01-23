日向坂46・藤嶌果歩、「アップトゥボーイ」表紙に登場 圧倒的透明感を凝縮した誌面カットも公開
日向坂46の藤嶌果歩が、本日1月23日発売の雑誌「アップトゥボーイvol.359」（ワニブックス）の表紙巻頭に1年ぶりに登場する。
【写真】透明感たっぷりな藤嶌果歩の誌面カットも公開
20ページの最新グラビアでは、冬の澄み渡る空気の中で彼女が放つ光を凝縮。冬の海辺で見せた元気いっぱい等身大の姿と、スタジオでのリラックスした部屋着姿で見せるほっこりとしたかわいらしさ。バリエーション豊かな衣装とともに、彼女の多面的な魅力を丁寧に切り取った。
インタビューで藤嶌は2025年を振り返り、「とても濃密で充実していて、あっという間でした。特に、地元の北海道でお仕事する機会をたくさんいただけました。エスコンフィールドでのファーストピッチや、初冠特別番組『日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど〜なっつ！』の放送、15thシングル『お願いバッハ！』のMVも北海道での撮影でした」と語った。
故郷での仕事については「家族も喜んでくれて、とても幸せでした！ 四期生で出演した北海道での音楽フェス『SORAON2025』では、地元の友達や母校の先生まで観に来てくれました。友達は“アイドルをしている姿を直接見れて嬉しい”と泣いてくれて、先生は“たくさんの人に愛されているんだね。すごいね”と。その言葉で、改めて自分が素敵な環境で活動できているんだと感じました」と回想。
さらにニューシングル『クリフハンガー』について、「まず、センターを務めるまなみん（大野愛実）にピッタリな曲だと思いました。今作は、疾走感があって感情を強く出す楽曲。振り入れの際、先生から“とにかく感情を動きにしてください”と教えていただきました。姿が乱れることを怖がらずに感情を表現して欲しい、と。私はそういう表現をあまりしたことがなかったので試行錯誤しつつ、新しい挑戦ができる喜びも感じています」と話した。
また同号には、日向坂46の清水理央、乃木坂46の佐藤璃果、私立恵比寿中学の仲村悠菜、僕が見たかった青空の宮腰友里亜、上西怜などが登場する。
「アップトゥボーイvol.359」（2026年3月号）は、ワニブックスより1月23日発売。定価1400円（税込）。
【写真】透明感たっぷりな藤嶌果歩の誌面カットも公開
20ページの最新グラビアでは、冬の澄み渡る空気の中で彼女が放つ光を凝縮。冬の海辺で見せた元気いっぱい等身大の姿と、スタジオでのリラックスした部屋着姿で見せるほっこりとしたかわいらしさ。バリエーション豊かな衣装とともに、彼女の多面的な魅力を丁寧に切り取った。
故郷での仕事については「家族も喜んでくれて、とても幸せでした！ 四期生で出演した北海道での音楽フェス『SORAON2025』では、地元の友達や母校の先生まで観に来てくれました。友達は“アイドルをしている姿を直接見れて嬉しい”と泣いてくれて、先生は“たくさんの人に愛されているんだね。すごいね”と。その言葉で、改めて自分が素敵な環境で活動できているんだと感じました」と回想。
さらにニューシングル『クリフハンガー』について、「まず、センターを務めるまなみん（大野愛実）にピッタリな曲だと思いました。今作は、疾走感があって感情を強く出す楽曲。振り入れの際、先生から“とにかく感情を動きにしてください”と教えていただきました。姿が乱れることを怖がらずに感情を表現して欲しい、と。私はそういう表現をあまりしたことがなかったので試行錯誤しつつ、新しい挑戦ができる喜びも感じています」と話した。
また同号には、日向坂46の清水理央、乃木坂46の佐藤璃果、私立恵比寿中学の仲村悠菜、僕が見たかった青空の宮腰友里亜、上西怜などが登場する。
「アップトゥボーイvol.359」（2026年3月号）は、ワニブックスより1月23日発売。定価1400円（税込）。