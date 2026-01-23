めるるがアーティストAyaneに！ 『君が最後に遺した歌』劇中曲「Wings」MV解禁
なにわ男子・道枝駿佑が主演し、生見愛瑠がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』より、生見演じるアーティスト「Ayane」が歌う劇中曲「Wings」のMVが初解禁された。
【動画】生見愛瑠がアーティストAyaneに！ 『君が最後に遺した歌』劇中曲「Wings」MV
本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝駿佑、ヒロインに生見愛瑠を迎え、“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描く。生見は本作で歌唱とギターに初挑戦する。
メガホンを取るのは、『アオハライド』（2014）、『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』（2016）など数々の恋愛映画を作り上げ、2026年2月には『ほどなく、お別れです』の公開も控える三木孝浩。脚本には、『カノジョは嘘を愛しすぎてる』（2013）や『君の膵臓をたべたい』（2017）などを手掛けた、ラブストーリーの名匠・吉田智子。音楽は映画『糸』（2020）で第44回日本アカデミー賞・優秀音楽賞にノミネート、日本を代表する音楽プロデューサー・亀田誠治が担当する。
昨日投稿された生見愛瑠のInstagramストーリーズの全貌が明らかに。生見演じる劇中のアーティスト「Ayane」が歌う、劇中曲「Wings」のMVが初解禁となった。
「一日でも早く綾音になりたい」との思いで、役作りのために約1年半もの時間をかけ、歌とギターのレッスンに打ち込んだという生見。地方での撮影中もギターを持っていき、毎日練習を欠かさなかった努力の結晶ともいえる「Ayane」の姿が、今回解禁となるMVで初披露となる。
文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも、天性の歌唱力と作曲の才能を持つ遠坂綾音（生見）。春人が詩を書き、綾音が歌う―。2人で作り出す音楽は、やがてレコード会社のプロデューサーの目に留まり、ついに綾音はアーティスト「Ayane」として夢のメジャーデビューを果たす。
そして、メジャーデビュー後にリリースされる「Wings」。この曲は、未来への不安に押しつぶされそうになったとき、力強く背中を押してくれるようなエールソング。
疾走感あふれるサウンドと、歌詞に込められた「ほらゴールが見えるよ」「超えて行け 今の君」「君が決めた道がいつかきっと 翼になるから」というポジティブなメッセージ、そして、青空の下、風を切りながら最高の笑顔で歌い上げる「Ayane」の姿が勇気を与えるような映像世界に仕上がっている。
今回解禁されたMVは、三木監督のスーパーバイズのもと伊藤聖也氏がディレクション。劇中で登場するシーンに加え、映画本編では見られない未公開部分も特別解禁された。
なお、MVはavex公式YouTubeチャンネルより視聴可能だ。
映画『君が最後に遺した歌』は、3月20日全国公開。
