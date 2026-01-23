新日本プロレスは２３日までに２・１１大阪府立体育会館大会で２階指定席を追加販売することを発表した。

同大会を新日本プロレスは公式ＷＥＢなどで「「ロイヤルシート」「１階ひな壇」「２階特別席」は完売、「１階アリーナ」「２階指定席」は残りわずかとなりました」と告知。ただ、販売するローソンチケットのサイトを見ると２３日午前１０時２０分までに残りわずかの「１階アリーナ」（１万５００円）を除き全席種が完売となっている。

沸騰する人気を受け「注釈付き２階指定席」の追加発売を決定。前売り料金は５５００円で今月２５日午前１０時からローソンチケットで発売する。

この座席は「ステージプラン決定による、機材開放席等の追加販売となります。入場ゲートはご覧いただけませんが、試合はご観戦いただけるお席となります」と新日本プロレスは告知していた。

同大会は、メインイベントでＩＷＧＰ２冠王の辻陽太がジェイク・リーとＩＷＧＰヘビー級王座の初防衛戦。さらに１・４東京ドームで衝撃デビューを飾ったウルフアロンが成田蓮とＮＥＶＥＲ無差別級王座の初防衛戦を行うなど４大タイトル戦がラインアップされている。

新日本プロレスの２・１１大阪大会は、２０２４（観衆５３２７）、２５年（観衆５５０２）と２年連続で札止め。今年は棚橋弘至が１・４東京ドームで引退した直後だったが人気は不変だった。

◆２・１１大阪全対戦カード

▼第１試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

石森太二、高橋ヒロム ｖｓ ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ

▼第２試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

ドリラ・モロニー、鷹木信悟 ｖｓ グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ

▼第３試合 ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者チーム・ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀 ｖｓ 挑戦者チーム・ハートリー・ジャクソン、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

ゲイブ・キッド ｖｓ アンドラデ・エル・イドロ

▼第５試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

デビッド・フィンレー ｖｓ カラム・ニューマン

▼第６試合 ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・ウルフアロン ｖｓ 挑戦者・成田蓮

▼第７試合 ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者チーム・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ ｖｓ 挑戦者チーム・上村優也、海野翔太

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・辻陽太 ｖｓ 挑戦者・ジェイク・リー