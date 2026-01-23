◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都競馬場・ダート１８００メートル、１着馬にフェブラリーＳへの優先出走権）＝枠順確定

出走馬１６頭の枠順が１月２３日、確定した。重賞で２着３度、３着２度とあと一歩の競馬が続くロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は７枠１３番から待望の重賞初制覇を狙う。前走のみやこＳで昨年のチャンピオンズＣを制したダブルハートボンドに首差の２着と肉薄したサイモンザナドゥ（牡６歳、栗東・小林真也厩舎、父アジアエクスプレス）は１枠２番に決まった。昨年の覇者サンデーファンデー（牡６歳、栗東・東田明士厩舎、父スズカコーズウェイ）は８枠１６番から連覇を目指す。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ルシュヴァルドール 牡５ ５７ 藤岡 佑介

（２）サイモンザナドゥ 牡６ ５７ 池添 謙一

（３）マーブルロック 牡６ ５７ 酒井 学

（４）テーオードレフォン 牡７ ５７ 浜中 俊

（５）ハナウマビーチ 牡４ ５６ 団野 大成

（６）クラウンプライド 牡７ ５７ トール・ハマーハンセン

（７）テーオーパスワード 牡５ ５７ 高杉 吏麒

（８）マリオロード 牡７ ５７ 吉村 誠之助

（９）ブライアンセンス 牡６ ５７ 坂井 瑠星

（１０）ジェイパームス セン６ ５７ 鮫島 克駿

（１１）ペイシャエス 牡７ ５７ 田辺 裕信

（１２）シゲルショウグン 牡６ ５７ 武 豊

（１３）ロードクロンヌ 牡５ ５７ 横山 和生

（１４）ハピ 牡７ ５７ 菱田 裕二

（１５）セラフィックコール 牡６ ５８ 西村 淳也

（１６）サンデーファンデー 牡６ ５８ 角田 大和