【小倉牝馬Ｓ】ダイワメジャーを父に持つボンドガールは８枠１６番 ３連勝中のレディーヴァリューは７枠１５番
◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）＝枠順決定
古馬牝馬によって争われる小倉牝馬Ｓ・Ｇ３の枠順が決定した。２０日に死んだＧ１・５勝ダイワメジャーを父に持つボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は８枠１６番。１勝クラスから３連勝中のレディーヴァリュー（牝５歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は７枠１５番に決まった。２１年の年度代表馬エフフォーリアの全妹ジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は８枠１７番からスタートする。
枠順は以下の通り。（馬番、馬名、斤量、騎手の順、すべて牝馬）。
＜１＞テレサ ４歳 ５４キロ 松山弘平
＜２＞ブラウンラチェット ４歳 ５４キロ 武藤雅
＜３＞フレミングフープ ５歳 ５４キロ 杉原誠人
＜４＞クリノメイ ４歳 ５４キロ 酒井学
＜５＞アレナリア ７歳 ５１キロ 松本大輝
＜６＞フィールシンパシー ７歳 ５３キロ 横山琉人
＜７＞インヴォーグ ４歳 ５１キロ 松若風馬
＜８＞ココナッツブラウン ６歳 ５５・５キロ 北村友一
＜９＞パレハ ５歳 ５４キロ 鮫島克駿
＜１０＞タクシンイメル ５歳 ５２キロ 高倉稜
＜１１＞エリカヴィータ ７歳 ５２キロ 小沢大仁
＜１２＞アンリーロード ６歳 ５２キロ 富田暁
＜１３＞ウインエーデル ６歳 ５２キロ 西塚洸二
＜１４＞クリスマスパレード ５歳 ５６キロ 石川裕紀人
＜１５＞レディーヴァリュー ５歳 ５４キロ 団野大成
＜１６＞ボンドガール ５歳 ５５・５キロ 丹内祐次
＜１７＞ジョスラン ４歳 ５４キロ クリストフ・ルメール
＜１８＞パルクリチュード ６歳 ５１キロ 田山旺佑