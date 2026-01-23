◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）＝枠順決定

古馬牝馬によって争われる小倉牝馬Ｓ・Ｇ３の枠順が決定した。２０日に死んだＧ１・５勝ダイワメジャーを父に持つボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は８枠１６番。１勝クラスから３連勝中のレディーヴァリュー（牝５歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は７枠１５番に決まった。２１年の年度代表馬エフフォーリアの全妹ジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は８枠１７番からスタートする。

枠順は以下の通り。（馬番、馬名、斤量、騎手の順、すべて牝馬）。

＜１＞テレサ ４歳 ５４キロ 松山弘平

＜２＞ブラウンラチェット ４歳 ５４キロ 武藤雅

＜３＞フレミングフープ ５歳 ５４キロ 杉原誠人

＜４＞クリノメイ ４歳 ５４キロ 酒井学

＜５＞アレナリア ７歳 ５１キロ 松本大輝

＜６＞フィールシンパシー ７歳 ５３キロ 横山琉人

＜７＞インヴォーグ ４歳 ５１キロ 松若風馬

＜８＞ココナッツブラウン ６歳 ５５・５キロ 北村友一

＜９＞パレハ ５歳 ５４キロ 鮫島克駿

＜１０＞タクシンイメル ５歳 ５２キロ 高倉稜

＜１１＞エリカヴィータ ７歳 ５２キロ 小沢大仁

＜１２＞アンリーロード ６歳 ５２キロ 富田暁

＜１３＞ウインエーデル ６歳 ５２キロ 西塚洸二

＜１４＞クリスマスパレード ５歳 ５６キロ 石川裕紀人

＜１５＞レディーヴァリュー ５歳 ５４キロ 団野大成

＜１６＞ボンドガール ５歳 ５５・５キロ 丹内祐次

＜１７＞ジョスラン ４歳 ５４キロ クリストフ・ルメール

＜１８＞パルクリチュード ６歳 ５１キロ 田山旺佑