◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）＝枠順決定

　古馬牝馬によって争われる小倉牝馬Ｓ・Ｇ３の枠順が決定した。２０日に死んだＧ１・５勝ダイワメジャーを父に持つボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は８枠１６番。１勝クラスから３連勝中のレディーヴァリュー（牝５歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は７枠１５番に決まった。２１年の年度代表馬エフフォーリアの全妹ジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は８枠１７番からスタートする。

　枠順は以下の通り。（馬番、馬名、斤量、騎手の順、すべて牝馬）。

＜１＞テレサ　　　　　　　　４歳　５４キロ　　　松山弘平

＜２＞ブラウンラチェット　　４歳　５４キロ　　　武藤雅

＜３＞フレミングフープ　　　５歳　５４キロ　　　杉原誠人

＜４＞クリノメイ　　　　　　４歳　５４キロ　　　酒井学

＜５＞アレナリア　　　　　　７歳　５１キロ　　　松本大輝

＜６＞フィールシンパシー　　７歳　５３キロ　　　横山琉人

＜７＞インヴォーグ　　　　　４歳　５１キロ　　　松若風馬

＜８＞ココナッツブラウン　　６歳　５５・５キロ　北村友一

＜９＞パレハ　　　　　　　　５歳　５４キロ　　　鮫島克駿

＜１０＞タクシンイメル　　　　５歳　５２キロ　　　高倉稜

＜１１＞エリカヴィータ　　　　７歳　５２キロ　　　小沢大仁

＜１２＞アンリーロード　　　　６歳　５２キロ　　　富田暁

＜１３＞ウインエーデル　　　　６歳　５２キロ　　　西塚洸二

＜１４＞クリスマスパレード　　５歳　５６キロ　　　石川裕紀人

＜１５＞レディーヴァリュー　　５歳　５４キロ　　団野大成

＜１６＞ボンドガール　　　　　５歳　５５・５キロ　丹内祐次

＜１７＞ジョスラン　　　　　　４歳　５４キロ　　　クリストフ・ルメール

＜１８＞パルクリチュード　　　６歳　５１キロ　　　田山旺佑