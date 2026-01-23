◆米男子プロゴルフツアー アメリカン・エキスプレス 第１日（２２日、米カルフォルニア州 ＰＧＡウエスト ピート・ダイ・スタジアムコース＝７２１０ヤードなど３会場、いずれもパー７２）

日本勢４人が出場した今季第２戦の第１ラウンドが行われ、中島啓太（フリー）は８バーディー、１ボギーで７アンダーの６５をマークし、トップと３打差の２０位で発進した。

金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は５バーディー、ボギーなしで５アンダーの６７で５１位、久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４アンダー６８で７１位。米ツアー本格参戦１年目の平田憲聖（エレコム）は３アンダーの６９で回り、９３位につけた。

ミンウ・リー（オーストラリア）とピアスソン・クーディ（米国）が１０アンダーの６２をマークし、首位発進した。世界ランキング１位のスコッティ・シェフラー（米国）は自身の今季初戦に臨み、９アンダー６３で３位につけた。

今季の米国本土初戦となる今大会は、各選手がスタジアムコース、ニクラス・トーナメントコース、ラ・キンタＣＣの３コースを回り、６５位タイまでが決勝ラウンド（スタジアムコース）に進出する。