¡Ö163¿Í»à½ý¡×¥¹¥Ú¥¤¥óÎó¼Ö»´»ö¤Ç¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¡¢4Æü¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ÈºÆ²ñ
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â43¿Í¤Î»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¹âÂ®Îó¼Ö¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¼Î·¸¤¤¬¡¢4Æü¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
APÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î¾ÃËÉÅö¶É¤Ï22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¡×¤Ë¡Öº£Æü¡¢´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¸¤¤Î¥Ü¡¼¥í¡ÊBoro¡Ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥í¤Î»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ê¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬¡¢ÊÒÂ¤ËÊÝ¸î´ï¶ñ¤òÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ü¡¼¥í¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â°ì½ï¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¿ôÆü´Ö¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥í¤ò·üÌ¿¤ËÁÜ¤¹¥¬¥ë¥·¥¢¤µ¤ó°ì²È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¥Ü¡¼¥í¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬³È»¶¤·¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥íÁÜº÷±¿Æ°¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¬¥ë¥·¥¢»ÐËå¤Ï¥Ü¡¼¥í¤òÏ¢¤ì¤Æ18Æü¡¢¥Þ¥é¥¬¤Î¼«Âð¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢Îó¼Ö¤Ç¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÓÃæ¤Ç»ö¸Î¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥Ü¡¼¥í¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö¸Î¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Ç¹âÂ®Îó¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤·¡¢ÊÌ¤Î¹âÂ®Îó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¡¢43¿Í¤¬»àË´¡¢120¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£»ÐËå¤Ï²£ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÒ¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¹¬¤¤¤Ë¤âµß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¬¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï´é¤Ê¤É¤ËÉé½ý¤òÉé¤¤¡¢º®Íð¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¼èºà¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¼Î·Æ°Êª¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¡¢¿Í¡¹¤ÎÆ±¾ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¡¼¥í¤Ï21Æü¤Ë»´»ö¤Î¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·Ù»¡´±¤¬¶á¤Å¤¯¤È¶Ã¤¤¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¡¢22Æü¸áÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¾ÃËÉ»Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡£
³°¿®¤Ï¡¢Âç»´»ö¤Ë¤è¤ê¼º°Õ¤ËÊë¤ì¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥í¤¬°ì¶Ú¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥¬¥ë¥·¥¢¤µ¤ó°ì²È¤Ï¥Ü¡¼¥í¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¡Ö¿É¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÊºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ËÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¡×¤È´î¤ó¤À¡£