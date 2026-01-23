通信販売の「ベルメゾン」に「ピーナッツ公式ファンクラブ」と共同開発したグッズ第2弾が登場。

「スヌーピー」ファンの声から生まれたバッグや収納グッズ6点が新たに発売されています！

ぬいぐるみの持ち運びや衣装管理、グッズのディスプレイまで、コレクター心をくすぐるグッズばかりです☆

ベルメゾン「ピーナッツ公式ファンクラブ」共同開発「スヌーピー」グッズ第2弾

発売日：2026年1月23日（金）

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

通販事業ベルメゾンが『PEANUTS』の日本公式ファンクラブ「PEANUTS FRIENDS CLUB」と共同開発したグッズ第2弾を発売。

共同開発第1弾として2024年8月に登場したのは「ぬいぐるみ＆衣装収納ケース」「コレクション収納ラック」「卓上メイク収納ボックス」の3種類です。

PFC会員へのアンケート調査や座談会での意見を反映し、大きな反響を呼ぶグッズとなりました☆

『PEANUTS』主催の2024年度商品化コンテストでは「Best Products of the Year」を受賞。

特に「ぬいぐるみ＆衣装収納ケース」は、発売から約1時間で初回入荷分が完売するほどの人気ぶりでした。

大注目を集める共同開発グッズに、今回第2弾がラインナップ。

開発のために行われた座談会は、東京・大阪で計4回開催するなど規模を拡大し、『ピーナッツ』愛が深いPFC会員16名の方が参加されました！

ファンならではの視点で意見やアイデアが多く飛び交った座談会。

「毎年増えるぬいぐるみの衣装をもっとたくさん収納したい」

「ぬいぐるみを持ち歩くことが多いが、落とすのが不安」

「きれいに整理整頓したいからキャビネットの棚板の位置を変えられる方がいい」

「ボールチェーンを引っ掛けられるところがあると嬉しい」

などなど、これらの意見をグッズ開発に反映し、『PEANUTS』ファンの期待に応える新グッズ6点が新たに仲間入りしました☆

ぬいぐるみ衣装収納ケース

価格：17,900円(税込)

※ディスプレイしているぬいぐるみ・衣装はPEANUTS FRIENDS CLUBのグッズです

ぬいぐるみの衣装を掛けて収納するハンガーが8本付属した、ぬいぐるみ用の衣装収納ケース。

「毎年増えるぬいぐるみの衣装をもっとたくさん収納したい」というファンの声を反映し、グッズ化されました！

赤い屋根のドッグハウスのようなデザインは、座談会で好評だったポイント。

「スヌーピー」のぬいぐるみと一緒に飾りたくなる、ファンにはたまらないグッズです☆

オーバーオールデザインぬいぐるみ収納トートバッグ

価格：6,990円(税込)

※ディスプレイしているぬいぐるみはPEANUTS FRIENDS CLUBのグッズです

中に入れたぬいぐるみが、オーバーオールを着ているように見える、ポケット付きのトートバッグ。

「ぬいぐるみを持ち歩くことが多いが、落とすのが不安」「普段使いしたい」というファンの声を反映した新作グッズです。

バッグのポケットは、PFC入会特典のぬいぐるみ「きせかえスヌーピー」が、ぴったり収まるサイズ。

バッグの内側と外側をひっくり返せば、シンプルなヒッコリー風のバッグになるリバーシブル仕様です！

ぬいぐるみ収納ショルダーバッグ

価格：4,490円(税込)

※ディスプレイしているぬいぐるみは株式会社ナカジマコーポレーションの商品です

中のぬいぐるみが見える窓付きデザインで、ドッグハウスの見た目がかわいいショルダーバッグ。

「ぬいぐるみを持ち歩くことが多いが、落とすのが不安」「持ち運ぶと汚れが気になる」というファンの声が反映されています☆

ぬいぐるみが前を向きやすいよう、マチを広めに設計。

「スヌーピー」たちのぬいぐるみと一緒に、いろいろなところへお出かけできます！

ぬいぐるみ収納ボックス

価格：11,900円(税込)

※ディスプレイしているぬいぐるみはPEANUTS FRIENDS CLUBのグッズです

漫画『PEANUTS』のワンシーンをデザインした、紙製のぬいぐるみ収納ボックス。

お気に入りのぬいぐるみを汚さずに、楽しく飾れます。

「ぬいぐるみをかわいく飾りたい」「ぬいぐるみにホコリがかぶらないようにしたい」というファンの声を反映。

前扉は透明フィルム窓になっており、ボックスの中が見えるようになっています☆

背面ミラーの卓上コレクションケース

価格：27,900円(税込)

サイズ：2サイズ（縦型、横型）

※ディスプレイしているぬいぐるみ・フィギュアは株式会社タカラトミーアーツの商品です（こけしを除く）

たくさんのカプセルトイや小物を収納できる、ドッグハウス型のコレクションケース。

お気に入りのコレクションを『PEANUTS』の世界観でかわいく飾れるグッズです。

「きれいに整理整頓したいから棚板の位置が変えられるキャビネットがいい」というファンの声が反映されたデザイン。

収納したグッズの愛らしい後ろ姿も見えるよう、背板のケース内部はミラー仕様です！

背面ミラー付きダブル棚板のコレクションキャビネット

価格：44,900〜59,900円(税込)

カラー：2色（ホワイト、ナチュラル）

サイズ：2サイズ（高さ90.5cm、高さ156.5cm）

※ディスプレイしているぬいぐるみ・フィギュアは株式会社タカラトミーアーツの商品です（こけしを除く）

手前と奥、2枚の棚板仕様で、チェーン付きグッズを飾れるポール付きのキャビネット。

サイズに合わせて段違いで飾れるから、グッズを美しく、たくさん収納できます☆

フィギュアやぬいぐるみの背中を明るく見通せるミラー貼りの背面だから、圧迫感も軽減。

「きれいに整理整頓したいから棚板の位置が変えられるキャビネットがいい」「ボールチェーンを引っ掛けられるところがあると嬉しい」というファンの声が反映されています。

「Best Products of the Year」を受賞したグッズ第1弾

ぬいぐるみ＆衣装収納ケース

※ディスプレイしているぬいぐるみ・衣装はPEANUTS FRIENDS CLUBのグッズです

2024年8月に発売した「ピーナッツ公式ファンクラブ」共同開発「スヌーピー」グッズ第1弾は「Best Products of the Year」を受賞。

コレクション収納ラック

※ディスプレイしているぬいぐるみ・フィギュアは株式会社タカラトミーアーツの商品です

「ぬいぐるみ＆衣装収納ケース」「コレクション収納ラック」

卓上メイク収納ボックス

「卓上メイク収納ボックス」も、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

ファンクラブとの共同開発第2弾は、コレクター心くすぐる6つの新グッズが登場。

「ピーナッツ公式ファンクラブ」共同開発「スヌーピー」グッズ第2弾は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」で販売中です☆

