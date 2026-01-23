【新華社貴陽1月23日】「朝はコーヒー、昼はお茶、夜はクラフトビール」。中国貴州省貴陽市では新しい生活リズムが静かに生まれつつある。中でも若者に人気のクラフトビールは、情緒的価値をもたらす新たな消費トレンドとなっている。統計によると、貴陽にはクラフトビールを出すバーが1200軒あり、国内有数の店舗密度を誇る。

ベルギー南部マルシュ・アン・ファメンヌで2025年11月に開かれた国際的なビール品評会「ブリュッセル・ビア・チャレンジ2025」で、貴陽市のクラフトビールブランド「行匠（TripSmith）」が貴州省のイチゴとアンズをサワービールで金賞を受賞した。

製造元の貴陽行匠精醸の創業者、張子昂（ちょう・しこう）さんは、クラフトビールの核心は品質と健康にあると指摘。中国には現在、数百のクラフトビール醸造所があるが、肝心なのは良質な麦芽とホップ、水を使って地域の特色を持つビールを作ることだと語った。

張さんもこの10年で貴州省各地域の数十種類の食材を試してきたといい、2017年に自然発酵のビール作りに取り組み始めた際には、チームで省内の主だった果物産地を回り、今は作られていない古い品種も探し出し、さまざまな果実で醸造を試したという。

張さんによると、中国のクラフトビール醸造の最大の課題は原材料の高騰であり、ほとんどが輸入に頼っている。醸造で最も重要なのは糖分で通常は麦芽から作られるが、糖分は多くの果物からも得ることができ、中にはホップのような香りを生み出すものもあるという。張さんは、将来的には貴州産の果物やその他の原料で麦芽を代替できる可能性があるとし、そうすれば正真正銘の中国クラフトビールを味わえるようになると語った。（記者/劉勤兵、呉斯洋、周宣妮、倪遠詩、周芷若）