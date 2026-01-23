２月８日に投開票が予定されている衆議院選挙について、福田知事は政府に対し「国民生活や地方財政に影響がないよう対応してほしい」と見解を述べました。

高市総理大臣は、２３日の通常会議の冒頭で衆議院を解散する見通しで、１月２７日に公示、２月８日に投開票の日程で衆議院選挙が行われる予定です。

福田知事は２２日の定例会見で、地方自治体が新年度の予算を組む時期だということを踏まえこのように述べました。

（福田知事）

「新年度の予算には物価高対策をはじめとした経済対策のほか、学校の給食費、高校の授業料などが含まれる。政府には国民生活や地方財政に影響がないよう対応してほしい」

また、衆議院選挙に向けて各党が相次いで公約を発表し、消費税の減税や廃止を盛り込んでいる中、「物価高で、経済的な負担を軽減しようとする趣旨は理解できるが、社会保障などの重要な財源になっている。財源の確保とともに今後の施策に影響が生じないような制度設計が必要」と話しました。

また「舵取りを託すことができる政党やリーダーを国民が判断できるよう、各政党、候補者には明確なビジョンと政策を国民に訴え、活発な議論が行われることを期待したい」と述べました。