ＪＲ宇都宮駅西側への延伸が予定されているＬＲＴの沿線やその周辺地域では、都市開発の計画や整備が進められています。そうしたなかＪＲ宇都宮駅の西口に新しいホテルが２３日オープンするのを前に２２日、メディア向けの内覧会が開かれました。

ＪＲ宇都宮駅の西口から歩いて１分ほどの場所に２３日オープンするのは、「ザ ノット 宇都宮」です。宇都宮の都市と自然を「人・風土・食」によってつなぎ、文化の力を通じて経済と観光を押し上げることを目指す拠点を、コンセプトとしています。

地上１４階建て、客室は３階から１３階までの合わせて２２５室あります。室内は、ビジネスの利用から観光、週末の滞在までを想定し、広さやベッドの大きさなどが違う４つのタイプで構成されています。

最も広い室内には絵画が飾られていて、今後、県内の作家のアート作品も取り入れるということです。

１階のレストランでは、全国から届く旬の食材に栃木の恵みを織り交ぜながら、宿泊者はもちろん、街の人たちにも開かれた「街のリビング」として、日常と非日常が交わる時間を提供するとしています。

また、１階にはパン職人が手掛けるベーカリーもあり、焼きたてのパンを味わうことができます。

レストランとベーカリーの名前についている「ラズリ」は、栃木県の鳥・オオルリの瑠璃色が由来で、アルファベット文字のＡもオオルリの形にするなど、「とちぎ」にこだわっています。