＜大相撲初場所＞◇十二日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】元貴景勝、激痩せ＆短髪へ“激変した現在の姿”

終盤に差し掛かかり混戦の模様を呈してきた大相撲初場所。そんななか、十二日目の中継で解説を務めた元貴景勝・湊川親方の“激変した姿”が反響を呼んだ。ほっそりと痩せ爽やかな短髪ヘアとなった湊川親方が登場すると、フレッシュな風貌に「お顔が小さい」「新入社員みたい」と驚きの声が相次いだ。

4回の幕内最高優勝を果たし、横綱最有力候補として期待が寄せられるなか、惜しまれつつも令和6年（2024年）九月場所で引退した元大関・貴景勝の湊川親方。現役時代は165キロの巨漢で知られた湊川親方だったが、引退後は40キロも減量し、その“激痩せ”した姿はたびたび話題を呼んできた。

大相撲初場所十二日目のABEMAの中継では、そんな湊川親方が解説者として登場。昨年10月4日に断髪式を行なった湊川親方だが、断髪後のABEMAへの出演は今回が初となった。

実況席に姿を現した湊川親方は、今場所の混戦模様について「横綱・大関は決して本調子ではないのかもわからないですけど、昨日の相撲は皆よかったと思います」と振り返ると、「ここからがやはり優勝には大事になってくる4日間だと思うので、ここからに期待したいです」と激励の言葉を送った。

また、新しいヘアスタイルでABEMAに出演したことについて、実況を務めた藤井康生アナウンサーから「（髪型は）ご本人のリクエストですか？」と聞かれると、湊川親方は頬を緩ませながら「そうですね、短めにしようと思って。今なんとなくこの髪型なんですけど」と照れ臭い様子。続けて「楽ですね。もうめちゃくちゃ」と、現役時代は長い髪で髷を結っていた元力士らしく自身のショートヘアについて語った。

“激変”した湊川親方の姿に、視聴者も「どんどん若返る親方」「お顔が小さい」「スリムすぎるやろ「ほんと現役と別人ｗ」「普通のお兄さんやん」と驚嘆。フレッシュなヘアスタイルについても「新入社員みたい」「素敵です」「相変わらずのイケメン」と称賛の声が相次いだ。（ABEMA/大相撲チャンネル）