【難読漢字】地名当て「千僧供町」　古墳の郷です

あなたは読めますか？

「千僧供町」という漢字を読めますか。「僧 」をどう読むかがカギ。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：せんぞくちょう

千僧供町は、滋賀県近江八幡市の南東部に位置する静かな集落で、古墳時代の面影が色濃く残る地域です。

地名の成り立ちには、複数の説があります。

古い文書には「千」と書かれたり「十」と書かれたりしており、一定しない表記が残っています。

字面だけを見ると僧侶に関わる地名のようにも思えますが、僧侶が千人いたという意味ではなく、この地域が古代に、祭祀や政治に関わる特別な役割を担っていたことを示す名前だと考えられています。

周辺には古墳が多く、古代から人々が集まり、祈りや儀礼が行われてきた土地であったことがうかがえます。

千僧供町の象徴ともいえるのが、県指定史跡である千僧供古墳群です。

古墳時代中期から後期、5世紀から7世紀にかけて造られた古墳が平野部に連続して築かれ、かつては10基あったとされていますが、現在残るのは供養塚古墳、住蓮坊古墳、岩塚古墳、トギス塚古墳の4基です。

いずれも規模が大きく、当時この地域を治めていた在地首長の力を示すものとされています。

町内には神社や寺院も多く、馬見岡神社、椿神社、冷泉寺、西来寺、易行寺などが点在しています。

千僧供町そのものに飲食店は多くありませんが、近江八幡市全体としては豊かな食文化があります。とくに近江牛は全国的にも知られるブランドで、市内のレストランでは上質な近江牛を使った料理を味わうことができます。

また、近江八幡は赤こんにゃくや、四角い形の焼き麩である丁字麩（ちょうじふ）などの伝統食材も有名で、地元の食堂や土産物店で手に入ります。

