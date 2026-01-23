1月14日に、7枚目のデジタルシングル『Glitch』をリリースする5人組ボーイズグループWILD BLUE。今回は、タイトルにちなんで“Glitch＝バグ”をテーマにしたインタビューをお届け。仲の良さあふれるワチャワチャトークをどうぞ！

─どんな作品になったのか、曲に込めた思いや注目ポイントを教えてください。

山下 幸輝 “未完成のままでもいいじゃん”と肯定する楽曲になっています。ふと聴いたときに、助けられるような大切な1曲になりました。

池田 優斗 これまでも僕たちの楽曲では、日本語のキレイさを大切にしてきました。それを継承しつつ、サビで“グリッチ”を繰り返すところは、聴いていて楽しいポイントだと思います。耳に残りやすいので、引っ掛かりになりそうな曲だなと。

鈴 陽向 すべてのダンスにも注目してほしいです。アクロバットなど、3分間でいろいろなダンスが見られる作品になっています。特に5人で合わせるダンスブレイクは、今までやってこなかった雰囲気のダンスなので、少し苦戦しました。

宮武 颯 “すべてのダンス”ってズルくない？（笑） 歌にも注目してください！ 声を線に例えると、今までの僕らの曲は太いイメージだったのですが、今回は細めの声で歌っています。

鈴川 直弥 ダンスときたら歌だよね。サビはメンバーそれぞれが歌っているので、ニュアンスの違いも聴き比べてほしいです。

かわいらしいメンバーの“Glitch”を暴露

─バグを意味する『Glitch』にちなんで、メンバーの取扱説明書を教えてください。

宮武 陽向は、お腹が減ると機嫌が悪くなるので、ごはんを食べさせれば大丈夫です。

山下 わかりやすい（笑）。

鈴 自覚はなかったのですが、言われて気がつきました。

鈴川 自覚なかったん!?

山下 アニマルやん（笑）。

宮武 “そろそろごはんの時間かな”というタイミングで声をかけると“やばい、わかった？”って言ってきます。

池田 飼育してるの？

鈴 それからは、少し気をつけ始めました……。

池田 一応気にしてたんだ。

鈴 幸輝は、普段からバグな行動が多い。例えば、この前のダンスレッスンで長いTシャツを着ていて。“袖が長いから留めたい”って言い始めたんですよ。

山下 ちゃんと手の動きを見せたかったの。

鈴 そしたら、目の前にあった袋を急にちぎり始めたんです。そのちぎった袋をゴムの代わりにして“陽向、袖留めて”って言われて。ちゃんとくくってあげましたが、“何してんねん”と思いました。

山下 袋はゴムの代わりになるというライフハックです。直弥は褒めると喜びます。

鈴川 単純だけど、そうね。

山下 特に彼は、自分で作った曲を聴かせてくれるのですが、褒めると“じゃあ次これ聴いて”と、どんどん出てきます。

鈴川 優斗はバグるくらい練習するので、一緒に練習してあげると喜びます。

池田 誰かと一緒にいたほうが楽しいし、動きも合わせられるので。颯くんは最近まで舞台に出演していて。僕たちが舞台を見に行った後、毎回クイズを出すんです。それをみんなで答えているときの颯くんがうれしそうで、かわいらしかったです。

宮武 クイズは僕たち恒例で。他のメンバーが出演した作品を見たときも、その作品にちなんだクイズをみんなで出し合います。それが僕は好きなんです。

池田 でも、颯くんが出す問題は結構トリッキーなんですよ。細かくてマニアックなところを出題してくるので……。

宮武 “絶対に寝るなよ”という気持ちで（笑）。

池田 颯くんが楽しそうにしているのを見るのが、好きです！

宮武 クイズを出すのはやっぱり気持ちいいよね。ただ、あまりにも早く正解されると、“自分の問題が未熟だったな”と反省します。

鈴 完全に制作者側だ。

鈴川 ストイックやな〜。

“遅刻バグ”は時計のせい!?

─では、メンバーの直してほしいバグは？

池田 幸輝なんですけど、電話に出ないです。

山下 あ〜（笑）。

池田 以前、直弥と僕と幸輝で車に乗っていたとき、僕と直弥が先に車から降りたんです。その直後に、伝えたいことがあって幸輝に電話したのに、まったく出ないんですよ！

鈴川 どういうことや!?

池田 次の日のお昼くらいに“寝てた”と連絡がきたけど、絶対嘘だ！

一同 おい！（爆笑）

山下 ほんまに寝てんねん！

鈴 その出来事は覚えてる？

山下 マジで覚えてない！

池田 それがヤバい。

山下 電話は難しいよ。デジタルデトックスです。

鈴川 こら、電話は出なさい。

宮武 ぼくは直弥に遅刻バグを直してほしい。

鈴川 この前、ちゃんと家の時計を買い足しました。

宮武 時計のせいにしちゃダメ！

鈴川 だって本当に起きれないんですよ。

池田 それもすごいよね（笑）。

鈴川 最近は起きる2時間前くらいからアラームをセットするようにしているんですけど、寝ているとほんまに音が聞こえないんですよね。

山下 それでも起きひんのや。

宮武 きっと起きへんでいいっていうマインドがあるんよ。

鈴川 どっかにあるかもしれないです。反省して、そのマインドを捨てます！

宮武 遅刻されるとどうしても僕、ピリついちゃうので。

鈴 普通にあかんことやからな。

池田 遅刻はダメですよ！

鈴川 他のメンバーはあんまり遅刻しないもんな？

山下 僕1回だけある。

鈴 あのとき、朝早くから車で、遠くまで行く予定やってんな。

池田 結果的には問題なかったけど、盛大な遅刻だったよね。何時間？

山下 1時間。起きられなくて、初めてあんなに遅刻した。

鈴川 でも1回だけやん。俺からしたらすごいよ。

山下 俺もそれで、時計ちゃんと買った（笑）。

『WILD BLUE』メンバー紹介

山下 幸輝（24）大阪府出身。170cm。俳優としても活躍中のカリスマリーダー

宮武 颯（24）兵庫県出身。172cm。最年長の頼れるサブリーダー兼オールラウンダー

池田 優斗（20）埼玉県出身。170cm。ベビーフェイスな笑顔に秘めた多彩な表現力の持ち主

鈴川 直弥（22）大阪府出身。178cm。高身長が映えるダイナミックなダンスが魅力

鈴 陽向（20）大阪府出身。174cm。クールな佇まいとのギャップが魅力の愛され末っ子

