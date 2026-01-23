近藤千尋「子供が絶対食べるメニュー」手料理並んだ食卓公開「うちも同じ」「ハズレなしのおかず」と共感の声
【モデルプレス＝2026/01/23】モデルの近藤千尋が1月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】36歳3児のママモデル「ハズレなしのおかず」唐揚げ＆コーンきのこソテーなど並んだ食卓
近藤はこの日、唐揚げやコーンときのこのソテー、フライドポテトが写った食卓の写真を投稿。「もう最近は、子供が絶対食べるメニューだけ」「挑戦はしてないなぁ」とつづり、子どもが好きなメニューの食事を披露している。
この投稿には「絶対喜ぶメニュー」「うちも同じ」「あるあるですね」「めちゃくちゃ共感する」「大人もこのメニュー大好き」「ハズレなしのおかず」「テンション上がる食卓」「食欲そそられる」などといった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆近藤千尋「子供が絶対食べるメニュー」手料理ショット公開
◆近藤千尋の手料理が話題
