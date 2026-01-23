KATE新作リキッドファンデーションで軽やか美肌へ。さらり変化の秘密

一年を通して、テカリや乾燥くずれに悩む女性に朗報です。グローバルメイクアップブランドKATEから、肌にのばすと質感が変化する新感覚のリキッドファンデーションが登場。軽やかなつけ心地とさらりとした仕上がりを両立し、忙しい毎日でも快適なベースメイクを叶えます。素肌感を大切にしながら、今っぽいサラサラ肌を目指したい人に注目の新作です♡

塗ると変わる、新感覚リキッド

「エアリーチェンジリキッド」は、塗布時はみずみずしく、肌になじむとさらりとした質感へ変化する処方を採用。テカリだけでなく乾燥による化粧くずれも防ぎ、極軽仕上がりをキープします。

軽やかな薄づき感で、重ねても厚塗り感が出にくいのも魅力。季節や気温差に左右されにくい設計で、快適なベースメイクをサポートします。

明るさ続く、自然なトーンアップ

くすみのない色設計により、肌を自然にトーンアップ。時間が経っても明るさを保ち、くすみにくい仕上がりを叶えます。全4色展開で、自分の肌色に合わせた選択が可能。

軽さとカバー力のバランスにこだわり、素肌そのものがきれいに見えるような印象へ導きます。

毎日使いしやすい処方設計

SPF30・PA+++で紫外線対策もカバー。うるおい成分としてヒアルロン酸を配合し、さらりとした仕上がりながら肌のうるおいを守ります。

アレルギーテスト済み、ノンコメドジェニックテスト済み*で、デイリー使いしやすい点も嬉しいポイントです。

*コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト

※すべての方にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

ケイトエアリーチェンジリキッド



内容量：25mL

紫外線防止効果：SPF30・PA+++

カラー展開：全4色

発売日：2026年1月24日（土）

※2026年1月20日（火）より順次店頭・WEB展開スタート

軽やかさで、肌も気分もアップデート

KATEの新リキッドファンデーション「エアリーチェンジリキッド」は、軽さ・さらり感・くずれにくさを同時に叶える一本。テカリや乾燥に振り回されがちな毎日でも、心地よい肌状態をキープできます。

ベースメイクを見直したい今こそ、仕上がりの軽さを味方にして、自分らしいメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか♪