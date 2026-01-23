投資にハマる水谷隼、FXでも爆損 スクショで報告「円買った瞬間垂直あげきた」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が22日、自身のXを更新。保有株で大きな含み損を抱えているが、FX取引でも含み損を抱えていることを明かした。
【画像】気になる！ケタ違いの含み損…水谷隼のFX取引スクショ
先日、保有株のダブルインバース日経を紹介し「ダブルインバース何とかなるのかなぁ…」と、公開したスクショでは20日現在の評価損益が−585万1270円（−10.23％）と表示されていた。
そんな中で今回は「円買った瞬間垂直あげきた 慣れすぎて何の感情もないけど…」と今度はFX取引を報告。早くも含み損を抱えることになり、公開したスクショでは、米ドル円は−29万8000円、豪ドル円は−74万円の含み損をとなっている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
