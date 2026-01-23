＜人生は運次第？＞同じように子育てしているのに運の差を感じる…努力だけでは届かないのか
人生には、自分の力ではどうにもならない出来事があるのではないでしょうか。努力しても報われないことがある一方、たいした準備もせず成功を掴む場合もあります。こうした理不尽さと向き合うほど、「人生は運次第なのだろうか」と感じる瞬間が訪れるのかもしれません。
『どれだけ努力しても得られない人。大して努力しなくともうまく回った人。適当に生きていて長生きしている人、誠実に生きていて突然亡くなる人。なんだかんだ言っても運次第に感じる』
運の面もあるかも
人の人生を比べると、どうしても「運の差」を感じる場面があります。あるママはこう語ります。
『うちの長男は小さい頃から運がいい。そのせいか実力以上のところに行けて、周りから大事にされる。次男は努力家で学校でもトップだったけれど、選んだ学校も就職先も前評判以下の場所ばかり。人間関係にも恵まれない。次男の方が頭がいいのに、長男の運が強すぎて結果的に長男の方がいい暮らしをしている』
運の差が人生の差になるという、生々しい実例です。こちらのママは「努力は裏切らない」という人がいるけれど、努力ではどうにもならないことも多々あると感じるそう。また、こんな現実的な声も。
『親ガチャシステムにあたるところから運だよ。元から恵まれている人の努力はさらに伸びるけれど、マイナスからの努力は“やっと人並み”にしかならない』
『遺伝子が一番の運ゲーだと思う』
スタート地点そのものが運によって決まってしまうという考え方は、無視できないのかもしれません。才能や資質など、努力ではどうにもならない壁の存在を感じることもあるのではないでしょうか。
運を掴む努力も必要
しかし一方で、運だけでは成り立たないという意見もあります。
『ガチャシステムを回すのが運だとしたら、そのガチャシステムの当たり確率を上げるのが努力って感じはする』
『人生の岐路では2択や3択の選択肢が続く。正解を選べるかどうかは勘の良し悪しで分かれると思う。結局は日常の積み重ねの差』
『努力なくして運はなしだよ』
努力は「必ず報われる」とは言い切れませんが、努力することで“チャンスを掴める確率”は変わるのかもしれません。あるママは苦しい人生のなかでも、前向きな道を選び続けました。
『氷河期でやっと入った会社が倒産。その後も正社員になれなかったけれど、バイトしながら手に職をつけた。今はフリーランスで生計を立てている。がむしゃらに生きている最中は運の良し悪しはわからない。でも過去の評価は未来で変わる。だからこれからも踏ん張っていく』
運だけでは語れない、努力と選択の積み重ねがここにはあります。
運は前向きな人に訪れる？
『運がいい人は、自分のことを「運がいい」と思っている』
この言葉は一見すると不思議ですが、同じ出来事でも捉え方によって幸福が変わるということなのでしょう。「運」の認識は、人それぞれです。運がいい人は、自分は運がいいと思っているのです。“認知の癖”が幸福度を左右するのでしょう。同じ出来事でも、良い面を見るか悪い面を見るかで、人生の感じ方は大きく変わるのです。
『出来事の捉え方も人生経験、つまり運の積み重ねなのかもしれない』
自分は運がいいと前向きに捉えられるかどうかは、努力と人生経験の積み重ねなのかもしれません。
運なのか、縁なのか
最後に、ママたちが語っていたのが「縁」という考え方です。
『運なのか、縁なのか』
『運とご縁の半々かな。運はどうにもならない。でもご縁は、自分が動かないと巡り逢えない』
環境は選べなくても、人との出会いは自ら動くことで広がります。「運」と「縁」をどう扱うかで、人生の景色は変わっていくのかもしれません。
幸運の女神には前髪しかない
人生には不公平な部分もあります。努力が報われないことも、思わぬ幸運に救われることもあります。運が大きく左右する場面を感じることはあるでしょう。それでも“選び方”や“人との縁”は自分の手で広げられます。運に嘆くだけではなく、自分が動くことで未来が変わる瞬間は必ず訪れます。チャンスが来たと思ったら、迷わずに掴むことも運を上げるひとつの行動ではないでしょうか。チャンスは正面から掴まないと、通り過ぎてしまいます。後悔しても後の祭り。このチャンスを見極めるためには、日々の努力が必要ではないでしょうか。人生の理不尽さを前に立ち止まっている投稿者さんに、ママたちのコメントが小さな灯りになれば幸いです。