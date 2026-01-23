元NMB48でタレントの渋谷凪咲（29）が23日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しの人気お笑い芸人とのおそろショットを披露した。

「おそろいティンカーベル」と書き出すと、自身とお笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜がティンカーベルがプリントされたそろいのトレーナーを着たショットをアップ。

「私がティンカーベルすきなのを知って、はーちゃんがたまたま2着持っていたティンカーベルトレーナーをプレゼントしてくれました めちゃくちゃ嬉しいです これ着て、2人でディズニー行く約束しました わーい！」とつづった。

ハッシュタグでは「私たちはティンカーベル♪笑」「先日はーちゃんのお家でお鍋」「はーちゃんが出してくれたデザートのいちご」「手前のおおきいのくれました」「最後のひとつもくれました」「やさしくておいしくて幸せ時間でした」と添えた。

渋谷の投稿に、フォロワーからは「2人とも笑顔が素敵」「めっちゃ可愛い」「姉妹みたい」「お揃い可愛い！！絶対2人でディズニー楽しいね」「なぎちゃん可愛い過ぎる」といった反響が寄せられている。