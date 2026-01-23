¡Ú¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡Û¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤¬È¾³Û¤Ë - 2½µ´Ö¸ÂÄê¡¢1¥Ô¡¼¥¹ÄÌ¾ï290±ß¢ª140±ß¤ÇÄó¶¡
ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó¤Ï1·î29Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼1¥Ô¡¼¥¹È¾³Û¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÁ´¹ñ¤ÎKFCÅ¹ÊÞ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼1¥Ô¡¼¥¹È¾³Û¡×(140±ß ¢¨ÄÌ¾ï²Á³Ê290±ß)
¡û¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤¬2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç"È¾³Û"¤Ë
1998Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éº£Ç¯¤Ç28(¤Ë¤ï¤È¤ê)¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤ò¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤Î"È¾³Û"¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢1·î29Æü¡Á2·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï290±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï1¥Ô¡¼¥¹140±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼1¥Ô¡¼¥¹È¾³Û¡×(140±ß ¢¨ÄÌ¾ï²Á³Ê290±ß)
¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤Ï¡¢"Å·¤×¤é"¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿°á¤Î¿©´¶¤È¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾ßÌýÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤ÎÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¹ü¤Ê¤·¥Á¥¥ó¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤ò»Ü¤·¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿°á¤ÇÊñ¤ó¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÇþÊ´¤È¤Ç¤óÊ´¤ÎÇÛ¹ç¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ë¿Æ»ÒÐ§
¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¿Æ»ÒÐ§¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥¯¥µ¥¯°á¤ÎÆ±¾¦ÉÊ¤òÍñ¤È¤À¤·¤Ç»Å¾å¤²¤¿"¤Õ¤ï¤È¤íÏÂÉ÷"¤Î°ìÉÊ¡£
¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ë¿Æ»ÒÐ§
ºàÎÁ(1¿ÍÊ¬)¤Ï¡¢¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼2¥Ô¡¼¥¹¡¢Íñ2¸Ä¡¢¶Ì¤Í¤®1/4¸Ä¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ(3ÇÜ)Âç¤µ¤¸1¤È1/2¡¢¿å100cc¡¢¤´¤Ï¤ó¤É¤ó¤Ö¤ê1ÇÕ¡¢»°¤ÄÍÕ¡¢¹ï¤ß¤Î¤ê¡£
ºî¤êÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¥«¥ê¥Ã¤È²¹¤á¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼2¥Ô¡¼¥¹¤ò°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï¿Ä¤ò¼è¤ê¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢»°¤ÄÍÕ¤Ï3cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢ÍÏ¤Íñ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¿å¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ç¼ÑÎ©¤Æ¡¢¶Ì¤Í¤®¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤é¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë1Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÍÏ¤Íñ¤Î2/3ÎÌ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢Ãæ²Ð¤Î¤Þ¤Þ1Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¡£Â³¤¤¤Æ»Ä¤ê¤ÎÍñ±Õ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ10ÉÃ¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë(¿Æ»Ò¼Ñ)¡£´ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤òÀ¹¤ê¡¢¿Æ»Ò¼Ñ¤ò¤Î¤»¡¢»°¤ÄÍÕ¤È¹ï¤ß³¤ÂÝ¤ò¤Á¤é¤·¤¿¤é´°À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼1¥Ô¡¼¥¹È¾³Û¡×(140±ß ¢¨ÄÌ¾ï²Á³Ê290±ß)
¡û¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤¬2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç"È¾³Û"¤Ë
1998Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éº£Ç¯¤Ç28(¤Ë¤ï¤È¤ê)¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤ò¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤Î"È¾³Û"¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢1·î29Æü¡Á2·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï290±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï1¥Ô¡¼¥¹140±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤Ï¡¢"Å·¤×¤é"¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿°á¤Î¿©´¶¤È¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾ßÌýÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤ÎÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¹ü¤Ê¤·¥Á¥¥ó¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤ò»Ü¤·¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿°á¤ÇÊñ¤ó¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÇþÊ´¤È¤Ç¤óÊ´¤ÎÇÛ¹ç¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ë¿Æ»ÒÐ§
¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¿Æ»ÒÐ§¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥¯¥µ¥¯°á¤ÎÆ±¾¦ÉÊ¤òÍñ¤È¤À¤·¤Ç»Å¾å¤²¤¿"¤Õ¤ï¤È¤íÏÂÉ÷"¤Î°ìÉÊ¡£
¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ë¿Æ»ÒÐ§
ºàÎÁ(1¿ÍÊ¬)¤Ï¡¢¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼2¥Ô¡¼¥¹¡¢Íñ2¸Ä¡¢¶Ì¤Í¤®1/4¸Ä¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ(3ÇÜ)Âç¤µ¤¸1¤È1/2¡¢¿å100cc¡¢¤´¤Ï¤ó¤É¤ó¤Ö¤ê1ÇÕ¡¢»°¤ÄÍÕ¡¢¹ï¤ß¤Î¤ê¡£
ºî¤êÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¥«¥ê¥Ã¤È²¹¤á¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼2¥Ô¡¼¥¹¤ò°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï¿Ä¤ò¼è¤ê¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢»°¤ÄÍÕ¤Ï3cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢ÍÏ¤Íñ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¿å¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ç¼ÑÎ©¤Æ¡¢¶Ì¤Í¤®¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤é¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë1Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÍÏ¤Íñ¤Î2/3ÎÌ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢Ãæ²Ð¤Î¤Þ¤Þ1Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¡£Â³¤¤¤Æ»Ä¤ê¤ÎÍñ±Õ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ10ÉÃ¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë(¿Æ»Ò¼Ñ)¡£´ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤òÀ¹¤ê¡¢¿Æ»Ò¼Ñ¤ò¤Î¤»¡¢»°¤ÄÍÕ¤È¹ï¤ß³¤ÂÝ¤ò¤Á¤é¤·¤¿¤é´°À®¤È¤Ê¤ë¡£