¡ÚAJCC¡ÛÁ°Áö£µÃå°ÊÆâ¤ÇÅöÆü①¿Íµ¤¤ÏÏ¢ÂÐÎ¨60¡ó¡ª·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡©£ÇⅠÁÈ¤Ç¸«¤ë¹¶Î¬POINT
¡Ú£ÇⅠÁÈ¡ÛÁ°Áö£µÃå°ÊÆâ¤ÇÅöÆü①¿Íµ¤¤ÏÏ¢ÂÐÎ¨60¡ó
¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥ー¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×(AJCC)¤Î¹¶Î¬POINT
£ÇⅠÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢Á°Áö£µÃå°ÊÆâ¤Ï¡Î3¡¦1¡¦0¡¦9¡Ï¡£
25Ç¯¤Ë¤ÏÍÇÏµÇ°£³Ãå¸å¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬①¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Áö£µÃå°ÊÆâ¤«¤ÄÅöÆü①¿Íµ¤¤À¤È¡Î2¡¦1¡¦0¡¦2¡Ï¤Ç¿®ÍêÅÙ¥¢¥Ã¥×¡£
°ìÊý¡¢Á°Áö£¶Ãå°Ê²¼¤Ï¡Î2¡¦2¡¦2¡¦20¡Ï¤ÇÏ¢ÂÐÎ¨¤Ï·Ç¼¨ÈÄÁÈ¤Ë¸«Îô¤ë¤¬¹¥Áö¿ô¤Ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥ー¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×(AJCC)¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
