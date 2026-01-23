エヴァンゲリオン公式サイトで告知された

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」が2月23日19時より、TBS系列にて地上波初放送される。放送されるのは「シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版」というバージョン。TBSでは当日までを盛り上げるスペシャル企画「0223作戦」を実施。詳細は後日発表するという。

同日は、横浜アリーナでは「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年記念イベント「EVANGELION:30+；」の最終日であり、19時はプログラム終了予定時刻となる。そのため、TBSでの放送バージョンとなる「シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版」と同様尺にて、2月23日の「EVANGELION:30+；」の“STAGE AREA Ticket”、“ALL AREA Pass”を持つ人を対象とした特別上映を、イベントのアフターパートとして追加実施することが決定。

ただし、正規プログラムとして想定していたものではないため、「上映時間中に隣の展示周遊エリア EVA EXTRA 30等では撤収作業等が行なわれる関係上、ある程度の騒音・雑音等が入る」とのこと。

また、「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」企画のラストとなる「シン・エヴァンゲリオン劇場版」(上映バージョン：3.0＋1.01)は、2026年2月13日～2月19日に全国の映画館にて上映予定。