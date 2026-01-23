ピザソースがなくても大丈夫！調味料2つで「ピザトースト」が超簡単にできた

家にある調味料で、簡単ピザソース

こんがり、熱々のピザトーストを朝ごはんに食べたくなった時、タイミングよくピザソースがお家にあるとは限りません。

そんな時、家にある「あの調味料」で簡単ピザソースの完成！ これなら買い物なしで朝ご飯にピザトーストを楽しめますよ。



ケチャップ＋マヨネーズでコク旨！

1. 用意する調味料はケチャップとマヨネーズ。写真のように、食パンに直接のせると簡単です。





2. ベーコンや野菜など、お好みの具材をたっぷりと乗せましょう。





3. 具材の上からチーズをのせてこしょうをふり、トースターで焼けば完成です！





ケチャップにマヨネーズを適量加えることでコクと旨味がプラスされ、おいしいピザトーストに仕上がります。市販のピザソースを買うと、なかなか使いきることができなくて…という時にも、その時食べたい分だけ用意できるのが嬉しいですね。

いつピザトーストが食べたくなるかはわかりません。突然来る「食べたい欲」に備えて、ケチャップ＆マヨネーズで作るレシピを覚えておいてはいかがでしょうか。

画像提供：Adobe Stock