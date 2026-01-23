【バーガーキング】人気のサイドメニューが2個で500円！チリチーズフライも対象。 1週間限定だよ《29日まで》
バーガーキングは、2026年1月23日から1月29日まで、人気のサイドメニュー3種類から2種類を組み合わせて、最大250円割引きになるキャンペーンを開催します。
各日14時からスタート
今回のキャンペーンでは、「チキンナゲット 5ピース」「オニオンリング」「チリチーズフライ」の3種類のサイドメニューの中から、異なる2種類を選びます。どの組み合わせでも価格は500円。
たとえば、「オニオンリング」と「チリチーズフライ」を選ぶと、250円お得に楽しめます。
29日までの1週間限定で、各日14時からです。
対象商品は以下の通りです。
・チキンナゲット 5ピース
カリッと揚がった鶏むね肉がジューシーな定番サイドメニュー。BBQソース・ハニーマスタードソースから1つ選べます。ソースの追加は1つ40円。
単品価格は280円。
・オニオンリング
衣のカリカリ食感と溢れ出すたまねぎの甘みがクセになります。
単品価格は350円。
・チリチーズフライ
11種類のスパイスとゴロゴロ食感のビーフ100％ひき肉の本格チリビーンズソースと、コクのあるチーズソースを、フレンチフライにたっぷりのせた魅惑の一品。
単品価格は400円。
デリバリーは対象外です。
また、一部店舗はキャンペーンの対象外です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部