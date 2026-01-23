まずは来月（2月）8日の開幕戦に向け、宮崎県でキャンプを行っているサッカーJ1、ファジアーノ岡山です。

【写真を見る】サッカーJ1・ファジアーノ岡山 開幕戦に向け宮崎県でキャンプ中 木山監督・木村選手・河野選手に意気込みを聞く

キャンプの手ごたえ、そして次のシーズンへの意気込みなどを選手、監督に聞いていきます。現地から中継です。（1月19日放送）

（甲野良輔アナウンサー）

はい、宮崎市内のホテルから中継でお伝えします。こちらには、ファジアーノ岡山の木山隆之監督・木村太哉選手・河野孝汰選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。まずは、木山監督、今月（1月）14日にスタートした宮崎キャンプは6日目。これまでどのような練習に取り組んできたのでしょうか。

（木山隆之監督）

「昨年までのチームのベースを新しく入ってきた選手と確認をしながら、また今年さらにチームが良くなっていけるように、自分たちがボールを持っている時間を大事にできるようにそういうことを意識づけて練習を進めています。

Qここまでの手ごたえはいかがですか。



はい、全員がいい状態で、コンディションも上がってきていますし、チームとしての連携も徐々に取れてきていると思うので。いい状態に近づいていると思います。

Q J１参入元年の昨シーズンは13位、さらに順位を上げていくためのポインとはどのように考えていますか。



我々本当に前線から高い位置から守備をしてゴールに迫るのが基本線ですけれども、より自分たちが後ろからでもしっかりボールを運んで、チャンスを作れるようなチームになれれば、もっと得点も増えると思いますし、そういうゲームをたくさんしたいなと思います。

木村太哉選手に手ごたえをきく

（甲野良輔アナウンサー）

そして、木村選手、ここまでの手ごたえはいかがですか。

（木村太哉選手）

まだまだコンディションを上げていかなければならない部分はありますけれども、対外試合も少しずつ増えてきて、徐々にコンディションは上げきてきいるのかなあとは思います。

Qチームには横浜FCの山根選手や徳島の大森選手ら、多くの新戦力が加わりました。チームとして新戦力との融合ははかれていますか。



チームの雰囲気も良く練習できていますかし、本当に若くて勢いのある選手がたくさん入ってきてくれているんで、僕らもそれをいい影響を受けながら良い融合がはかれているのかなあと個人的には思っています。

Q新加入の選手の存在は良い刺激になりますか。



そうですね。いま隣にいますけれども、刺激になりますし、そこで切磋琢磨することがチームの成長にも繋がるので、良い影響を受けていると思います。

Q木山監督 新加入の選手も含めてどんなチーム作りを目指していますか。



チームとしての戦うベースだったり、相手よりも走り勝っていく、そういうメンタリティは、このチームにあると思うので、それをより結果につなげていけるように攻撃力やチームとして戦う連携をさらに上げていきたいと思っています。

新加入の河野孝汰選手は…

Qそして、多くの期待が寄せられている河野孝汰選手、レノファ山口から完全移籍で加入しましたが、チームの印象はいかがですか。

(河野孝汰選手)

レノファの在籍時に対戦したときもすごく、チーム全員がハードワークを惜しまない、攻守ともに前に前にアクションを起こす、すごく魅力のあるチームだという印象がありました。

Q手ごたえはいかがですか。



自分自身のコンディションもそうですが、新加入なんで、チームが目指すべきところを理解しながらも、その中で自分の色を出せるように日々、充実したキャンプをできていると思います。

Q「自分の色」という言葉がありましたが、岡山でどんな選手になっていきたいですか。



大きなこと言えば、小さな子供たちやサポーターの皆さんが「自分のプレーを見に行きたい」とスタジアムに足を運んでもらえるようになるのがベストですし、目標とされたいですし、本当に多くのゴールを取れるような選手になっていきたいと思っています。

Q同じく宮崎でキャンプを行っている昨シーズン王者、鹿島アントラーズとのトレーニングマッチが行います。木山監獄、どんなところを重視していきたいですか。

チャンピオンになった強いチームですし、今の自分たちの積み上げてきたものがどれぐらい通用するのかを試してみたいです。その中で出た課題を、残りの時間でしっかりと高めていけるように、まずは今の全力の力をぶつけてみたいと思います。

新守護神・モーザー選手への期待

Ｑスタジオの春川さん何かありますか。

（ジャーナリスト・春川正明さん）

「多くのファンが期待してると思いますが、新しいゴールキーパーのモーザー選手はもう合流したんでしょうか。」

（木山隆之監督）

「まだ合流はできていなくてあと1、2日で合流する予定です。」

Ｑモーザー選手にはどんなことを期待していますか。



「もちろん昨年までいたブローダーセンと似たような部分もあると思うんですが、ゴールを守るという点に関しては、しっかり継続しながら、なおかつ攻撃の起点になってくれるようなプレーも期待できるんじゃないかなと思っています。

「今シーズンも期待しています。ありがとうございます。」

「がんばります。」

（甲野良輔アナウンサー）

J1での2年目のファジアーノがどのような活躍をみせてくれるのか、楽しみです。ファジアーノ岡山は、来月1日まで宮崎キャンプを行います。開幕戦は来月8日、

アウェーでの福岡戦です。

（木山隆之監督）

全力で一試合、一試合、チームで団結して戦いぬいていきたいと思います。ぜひ、応援してください。よろしくお願いします。