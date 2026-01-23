¡Ú¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å¡Û¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¤È©¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡ÖÇò¶Ì¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¡×ÃÂÀ¸
¥È¡¼¥¿¥ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å¡×¤Î¡¢3Ç¯Ï¢Â³Çä¾åNo.1¢¨1 ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥¥Ã¥É EX¡×¤«¤é¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡×¢¨2 ÇÛ¹ç¤Î¿·¥¿¥¤¥×¤¬ÃÂÀ¸¡£
»È¤¦¤¿¤ÓÁÇÈ©¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯Æ³¤¡¢Çò¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¤È©¤¬³ð¤¦¡Ö¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥¥Ã¥É¡¡EX¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥°¥í¥¦¡×¡ã¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¦ÆüÃæÍÑÈþÍÆ±Õ¡ä¡ÚÁ´6ÉÊ¡Û¤ò¡¢2·î21Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥¥Ã¥É EX ¥Ö¥é¥¤¥È¥°¥í¥¦¡×¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÇä¾åNo.1¢¨1 ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥¥Ã¥É EX¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥¿¥¤¥×¡£ÈþÍÆ±Õ¸ú²Ì¤ÈÈ©¤Ø¤ÎÌ©Ãå´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¤ß¤º¤ß¤·¤¯¡¢Çò¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¤È©¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡¢ÄÌ¾Î¡ÈÇò¶Ì¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¡É¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆ±Õ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÀ®Ê¬¤òÊñ¤ß¹þ¤à»ñÀ¸Æ²ÆÈ¼«¤Î½èÊý¡Ö¥»¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Èµ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¡£ÈþÍÆ±Õ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡×¢¨2 ¤òÇÛ¹ç¡£¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë´ÖÃæ¡¢ÈþÍÆ±Õ¤¬¤º¤Ã¤ÈÈ©¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤«¤é¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¡¢È©¤½¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯Æ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¤¿¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥Ô¡¼¥Á¥Ñ¡½¥ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÉ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤Î¸ú²Ì¤Ç·ì¿§´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇòÉâ¤¤µ¤»¤ºÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Á³¤ÊÁÇÈ©´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¡£¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI+¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¡Ê¥ê¥¥Ã¥É·Á¾õ¡Ë´ü´Ö¡§2022Ç¯12·î¡Á2025Ç¯11·î¡¡¿ä·×ÈÎÇäµ¬ÌÏ¡Ê¶â³Û¡Ë¥·¥§¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à*¥é¥ó¥¥ó¥° *¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡×
¢¨2 À°È©¡¦ÊÝ¸î
¢£È¯ÇäÇØ·Ê
¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥¥Ã¥É EX¡×¡ÊÄÌ¾Î¡È¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¡É¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢25Ç¯Îß·×¤Ç¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ò24¾Þ¢¨3 ¤â¼õ¾Þ¡£Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤è¤ê¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¡É¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥¥Ã¥ÉEX¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥°¥í¥¦¡×¡ÊÄÌ¾Î¡ÈÇò¶Ì¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¡É¡Ë¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈ©¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¡×¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤È©¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¡×°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¤è¤êÌÀ¤ë¤¯¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¹â¤¤È©¤òµá¤á¤ë¥Ë¡¼¥º¤ËÃåÌÜ¡£Çò¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¤È©¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
»È¤¦¤¿¤Ó¡¢Çò¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê
¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¤¡Ö¶Ë¾å¤Ä¤ë¤óÈ©¡×¤Ø
ÇöËì¤ÇÈ©Çº¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ
Çò¶Ì¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥Ô¡¼¥Á¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÉ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤Î¸ú²Ì¤Ç·ì¿§´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢ÇòÉâ¤¤µ¤»¤ºÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Á³¤ÊÁÇÈ©´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ñÀ¸Æ²ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥»¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Èµ»½Ñ¡×¤Ï·ÑÂ³ÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÈþÍÆ±Õ¤Ë¿·¤¿¤Ë¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡×¢¨2 ¤òÇÛ¹ç¡£»È¤¦¤¿¤ÓÈ©¤½¤Î¤â¤Î¤òÈþ¤·¤¯¤¹¤ëÈþÍÆ±Õ¸ú²Ì¤È¡¢¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Î¤Ä¤ä¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¸ú²Ì¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡È¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¡É¤Îµ¡Ç½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¿¤Ó¡¢¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¤«¤é¶¦ÄÌºÎÍÑ¤Î¡Ö¥Ý¥¢¥ì¥¹¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°½èÊý¡×¤Ç¡¢ÌÓ·ê¡¦¿§¥à¥é¤ò¥Õ¥ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤éÆ©ÌÀ´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥»¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ù¡¼¥¹ÈþÍÆ±Õ¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈþÍÆ±ÕÆ±»Î¤¬¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì©ÃåÎÏ¤È²½¾Ñ¤â¤Á¸ú²Ì¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥åÄ´¤Ù¡¡2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü
¡ü»ñÀ¸Æ²ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥»¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Èµ»½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¶¦ÄÌÂÐ±þ¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÈþÍÆ±Õ¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈþÍÆ±Õ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÀ®Ê¬¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¯¤ë¤ß¡¢°ÂÄêÅª¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¡¢¥ß¥¯¥í¥ì¥Ù¥ë¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤ËÀ®¸ù¡£
¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÈþÍÆ±Õ¤¬È©¤Ë¤Õ¤ì¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¿·ÇÛ¹ç¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥Ô¡¼¥Á¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
100°Ê¾å¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤«¤éÁªÄê¤·¤¿Æ©ÌÀ´¶¤Î¹â¤¤¥Ñ¡¼¥ë¤Î¤³¤È¡£¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤Î¸ú²Ì¤Ç·ì¿§´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇòÉâ¤¤µ¤»¤ºÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Á³¤ÊÁÇÈ©´¶¤¬±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·È©Çº¤ß¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Û¡¡¢¨»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥é¡¼¥Þ¥Ã¥×¡ÊÇò¶Ì¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ3¿§¡õ¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ5¿§¡Ë¡Û
¡þ¡ã»ÈÍÑË¡¡ä
¡ü¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ©¤òÀ°¤¨¤¿¸å¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÅ¬ÎÌ¤ò¤È¤ê¡¢´é¤ÎÊÒÂ¦¤º¤Ä»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤«¤é³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁÇÁá¤¯¤Î¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¤è¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÆÃ¤Ë¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾¯ÎÌ¤È¤ê¡¢»Ø¤ÎÊ¢¤ò»È¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯Ã¡¤¯¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¤Å¤±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü»È¤¤»Ï¤á¤Ï¡¢ÃæÌ£¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤ò¿ô²ó²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü»ÈÍÑÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢½½Ê¬¤Ê»ç³°ÀþËÉ¸æ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü»ç³°ÀþËÉ¸æ¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Ê¤É¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¡ã¥ì¥Õ¥£¥ëÉÕ¤±ÂØ¤¨ÊýË¡¡ä
¡ü¥ì¥Õ¥£¥ëÍÆ´ï¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò³°¤·¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤Î¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤ò¼è¤ê³°¤¹¤È¤¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ò±ø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥ì¥Õ¥£¥ëÍÆ´ï¤Ë¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤ÏÀö¤ï¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥»¥Ã¥È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤½¤ÎºÝ¡¢Á°¤ÎÍÆ´ï¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÃæÌ£¤ò¥ì¥Õ¥£¥ëÍÆ´ï¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¿§¤¬º®¤¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢É¬¤ºÆ±¤¸¿§¹æ¿ô¤Î¡Ö¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¡¥ê¥¥Ã¥ÉEX¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥°¥í¥¦¡×¤Î¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÉÕ¤±ÂØ¤¨¸å¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊÄ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¦ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§
¡Ö¥Þ¥¥¢¡¼¥¸¥å¡¡¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥¥Ã¥É EX¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥°¥í¥¦¡×¡ã¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¦ÆüÃæÍÑÈþÍÆ±Õ¡ä
24mL¡¡Á´6ÉÊ¡ÊËÜÂÎ3¿§¡¦¥ì¥Õ¥£¥ë3¿§¡Ë
SPF30¡¦PA+++
ËÜÂÎ¡§3,960±ß
¥ì¥Õ¥£¥ë¡§3,740±ß
¢¨²Á³Ê¤Ï»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë