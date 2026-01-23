¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ø¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÏÅöÁ³¤ÎÊó¤¤¡£Á°»Ø´ø´±¤ØÈ¿´ú¡¢¼«Ê¬¤Î¹Ô°Ù¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¡Ä¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡¡£±·î16Æü¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÇØÈÖ¹æ£·¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ÏËÜµòÃÏ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤ÇÄËÎõ¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤¿¤Ó¡¢ÈóÆñ¤Î¸ýÅ«¡£Ì£Êý¤«¤é¤ÎÅ¨°Õ¤à¤½Ð¤·¤Ë¿´¤¬°à¤¨¤¿¤Î¤«¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áþ¤·¤ß¤È·ù°¤Î±²¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤ÎÊó¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈËÛÊü¤Ê¿Í´Ö¤È¸À¤¨¤ë¡£Íø¸ÊÅª¤Ç¡¢²æ¤¬¶¯¤¯¡¢¾µÇ§Íßµá¤â¶¯¤¤¡£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¼ÂÀÓ¤âË³¤·¤¯¡¢¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊª´ÆÆÄ¤¬ºÓÇÛ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤à¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·ç¤(Îã¤¨¤ÐÂç¤²¤µ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤ê¡¢ÉîÊÎÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ï¤¶¤ÈÄ©È¯¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë)¡¢¤½¤ÎËÜÀ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Á´ÂÎ¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ù¤ï¤ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¿Í¼ïÌäÂê¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Èà¼«¿È¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÀðÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿È¤«¤é½Ð¤¿»¬¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿(¥Þ¥É¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó)¤À¤±¤Ë¤ÏÍÊ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬...¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¿·¤¿¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡¢Àï½ÑÅª¤Êµ¬Î§¤òÁª¼ê¤ËÍ×µá¤·¤¿¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¼éÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Îµ¢¿Ø¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£¹¶·â¤â¸Ä¿Í¤Î´¶³Ð¤ËÇ¤¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¸¥¿È¤äÃÎÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÏÅö½é¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤ó¤À¤ó¤Èµ¢¿Ø¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÔËþ¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯10·îËö¤Î¥¯¥é¥·¥³¡¢FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ò²¼¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤ê¡¢µî¤êºÝ¤Ë´¤»¶¤é¤·¡¢¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ë¸øÁ³¤ÈÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜÍè¡¢Ä¨È³¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¸ÀÆ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤ªÒë¤á¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Ô°Ù¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Î»Ø¼¨¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¼«¿Ø¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤Ë¥Ñ¥¹¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¼«ÌÇ¡£¤¿¤Þ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈ¿¹³¤Î¾Ú¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï²òÇ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤òµö¤·¤¿°Ê¾å¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤Î¥¢¥í¥ó¥½¤òÀÚ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹ËÜ¿Í¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤òÇ÷¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¿¿µ¶¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥¢¥í¥ó¥½¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤âÆ±Á³¤Ç...¡£
¡¡¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤¿¡£Èà¤é¤ÎÌÜ¤Ï¸íËâ²½¤»¤Ê¤¤¡£±É¸÷¤ÎÇØÈÖ¹æ£·¤Ï¾¡Íø¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤¹¤Ê¤É¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ñá¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤Ë´§¤¿¤ë¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¼«¾ôºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Á³¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡ü¾®µÜÎÉÇ·
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û¤³¤ß¤ä¡¦¤è¤·¤æ¤¡¿1972Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥é¥Þ¥ó¥«Âç¤ËÎ±³Ø¡£2001Ç¯¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ØÅÏ¤ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡£Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁ´¤Æ¤òÃí¤°ÃË¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¿ôÂ¿¤¯ÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡£¡ØÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ ¸Ø¤ê¹â¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ñÏÀ¡Ù¡¢¡ØFUTBOL¡¡TEATRO¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬·à¾ì¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅìË®½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¡£2018Ç¯£³·î¤Ë¡Ø¥é¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¡¡å«¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2020Ç¯12·î¤Ë¤Ï¿·ºî¡ØÉ¹¾å¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤ÏÆüËÜ¤À¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¡È£²ºÐ¾å¡É¤Î´Ú¹ñ·âÇË¤ÎÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂÐÀï¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃ¦Ë¹¡ª¡ÖÆüËÜ¤Ï£²ºÐ²¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤ÎÊó¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈËÛÊü¤Ê¿Í´Ö¤È¸À¤¨¤ë¡£Íø¸ÊÅª¤Ç¡¢²æ¤¬¶¯¤¯¡¢¾µÇ§Íßµá¤â¶¯¤¤¡£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¼ÂÀÓ¤âË³¤·¤¯¡¢¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊª´ÆÆÄ¤¬ºÓÇÛ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤à¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·ç¤(Îã¤¨¤ÐÂç¤²¤µ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤ê¡¢ÉîÊÎÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ï¤¶¤ÈÄ©È¯¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë)¡¢¤½¤ÎËÜÀ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¿·¤¿¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡¢Àï½ÑÅª¤Êµ¬Î§¤òÁª¼ê¤ËÍ×µá¤·¤¿¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¼éÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Îµ¢¿Ø¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£¹¶·â¤â¸Ä¿Í¤Î´¶³Ð¤ËÇ¤¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¸¥¿È¤äÃÎÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÏÅö½é¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤ó¤À¤ó¤Èµ¢¿Ø¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÔËþ¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯10·îËö¤Î¥¯¥é¥·¥³¡¢FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ò²¼¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤ê¡¢µî¤êºÝ¤Ë´¤»¶¤é¤·¡¢¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ë¸øÁ³¤ÈÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜÍè¡¢Ä¨È³¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¸ÀÆ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤ªÒë¤á¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Ô°Ù¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Î»Ø¼¨¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¼«¿Ø¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤Ë¥Ñ¥¹¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¼«ÌÇ¡£¤¿¤Þ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈ¿¹³¤Î¾Ú¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï²òÇ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤òµö¤·¤¿°Ê¾å¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤Î¥¢¥í¥ó¥½¤òÀÚ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹ËÜ¿Í¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤òÇ÷¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¿¿µ¶¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥¢¥í¥ó¥½¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤âÆ±Á³¤Ç...¡£
¡¡¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤¿¡£Èà¤é¤ÎÌÜ¤Ï¸íËâ²½¤»¤Ê¤¤¡£±É¸÷¤ÎÇØÈÖ¹æ£·¤Ï¾¡Íø¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤¹¤Ê¤É¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ñá¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤Ë´§¤¿¤ë¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¼«¾ôºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Á³¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡ü¾®µÜÎÉÇ·
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û¤³¤ß¤ä¡¦¤è¤·¤æ¤¡¿1972Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥é¥Þ¥ó¥«Âç¤ËÎ±³Ø¡£2001Ç¯¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ØÅÏ¤ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡£Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁ´¤Æ¤òÃí¤°ÃË¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¿ôÂ¿¤¯ÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡£¡ØÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ ¸Ø¤ê¹â¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ñÏÀ¡Ù¡¢¡ØFUTBOL¡¡TEATRO¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬·à¾ì¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅìË®½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¡£2018Ç¯£³·î¤Ë¡Ø¥é¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¡¡å«¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2020Ç¯12·î¤Ë¤Ï¿·ºî¡ØÉ¹¾å¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤ÏÆüËÜ¤À¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¡È£²ºÐ¾å¡É¤Î´Ú¹ñ·âÇË¤ÎÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂÐÀï¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃ¦Ë¹¡ª¡ÖÆüËÜ¤Ï£²ºÐ²¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û