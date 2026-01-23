チェッカーズ1988年の東京ドーム公演が劇場公開決定！特典映像も上映

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ライブ映画『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at 東京ドーム【4Kリマスター】』の劇場公開と特典映像の上映が決定した。

■本編終了後には貴重な特典映像も上映！

1983年のデビューから1992年に解散するまで日本の音楽シーンを席巻した人気バンド、チェッカーズ。1988年に行われた一度限りの東京ドームでのライブ映像が、全国の映画館で3月20日に公開される。

1988年7月にアルバム『SCREW』をリリースした彼らは、その年開業したばかりの東京ドームでの初のライブを8月26日に開催。当日のコンサート映像はリマスター版のBlu-rayが発売中だが、さらにバージョンアップした4Kリマスター版にて全国の映画館で公開。2024年に上映された『劇場版 チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ【デジタルレストア版】』に続き、4K画質相当の映像アップグレーディングとドルビー・アトモス・ミックスの音声という最新鋭の技術によってレストアされた映像での上映となる。

さらに本編終了後には、貴重な特典映像も上映されることも決定。上映館やチケットの最新情報は公式サイト等で詳細を確認しよう。

■映画情報

『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at 東京ドーム【4Kリマスター】』

3月20日（金）公開

■リリース情報

2025.12.17 ON SALE

Blu-ray『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at 東京ドーム【Remaster Edition】』

■関連リンク

映画上映情報サイト

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=CheckersScrew

チェッカーズ40周年特設サイト

https://checkers40.ponycanyon.co.jp/