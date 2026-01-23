10時の日経平均は116円高の5万3805円、アドテストが45.46円押し上げ 10時の日経平均は116円高の5万3805円、アドテストが45.46円押し上げ

23日10時現在の日経平均株価は前日比116.71円（0.22％）高の5万3805.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1197、値下がりは334、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を45.46円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が34.70円、コナミＧ <9766>が27.74円、任天堂 <7974>が19.05円、ネクソン <3659>が10.36円と続く。



マイナス寄与度は140.39円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が42.12円、レーザーテク <6920>が29.15円、イビデン <4062>が26.27円、ＴＤＫ <6762>が8.52円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、非鉄金属、銀行、証券・商品と続く。値下がり上位には鉄鋼、海運、電気・ガスが並んでいる。



※10時0分6秒時点



株探ニュース

