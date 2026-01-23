【きょうスタート】「ペコちゃんのチョコレート王国」が新宿に サンリオコラボグッズが登場＆お菓子詰め放題コーナーも
不二家はきょう23日から2月15日まで、バレンタインイベント「ペコちゃんのチョコレート王国」を京王百貨店 新宿店で開催する。チョコレートのドレスを着たペコちゃん姫＆ポコちゃん王子のパネルが出迎える会場では、謎解きやお菓子詰め放題が楽しめるほか、バレンタインにぴったりのチョコレート商品も取りそろえ、キュートで楽しいイベントとなっている。
【写真】かわいすぎる！人気のお菓子がアクリルチャームに
さらに、「ペコちゃん×サンリオキャラクターズコラボPOPUP ブース」も登場。サンリオのキャラクターとコラボした、今回初お披露目となる描き下ろし新デザインのペコちゃん×サンリオキャラクターズグッズの販売のほか、パネル展示やフォトスポットも用意した。また、会期中にハローキティとペコちゃんによるグリーティングも実施する。
レトロなイラストがかわいい初登場のグッズのほか、チョコレート商品も多数。『ペコちゃんレトロモダンエコバッグ』は、ペコちゃんとポコちゃんのニューレトロなデザインがかわいいエコバッグで、バッグをまとめられるゴムバンド付き。全5種ランダムとなっている。
今回初お披露目となる、描き下ろし新デザインのペコちゃん×サンリオキャラクターズを使用した大きなパネルがお出迎え。ほかにも、「サンリオキャラクターの中で恋人にしたいのは誰？」ランキングを紹介するパネルや、ペコちゃん×サンリオキャラクターズの新デザインを使用したミラー付きのフォトスポットも用意しているほか、コラボグッズもそろった楽しいPOPUPとなっている。「ハローキティ」と催事オリジナル衣装のペコちゃんが登場する予定。
また、人気商品「サンリオキャラクターズチョコレート」がアクリルチャームになって登場。全12種ランダムとなっている。さらに、ペコちゃんとサンリオキャラクターズがコラボした限定デザインのギフト缶が初登場。ピンクとブルーの全2種で、それぞれ「ミニハートチョコレート（ピーナッツ）」と「ハートクッキー（バターアーモンド）」が4枚ずつ入っている。大切な人へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。食べ終わった後は小物入れとしても使える、アフターユース性の高いアイテムとなっている。
“チョコっと難しい”謎を解く、参加型企画も実施。会場内にあるペコちゃん姫からの挑戦状をゲットして、参加できる。謎は小さな子どもでも挑戦できるやさしい内容から、大人も思わず夢中になる少しひねりのある問題まで全3問を用意。親子や友人同士で楽しめる。全ての謎をクリアすると、“チョコっとした”オリジナルの景品がもらえる。
また、1日30人限定で「不二家のお菓子詰め放題コーナー」を開催。参加費税込1100円で、人気お菓子を、オリジナルデザインの袋に45秒間好きなだけ詰めて楽しめる体験型イベントとなっている。ミルキーやカントリーマアム、ハートチョコレートなど、さまざまなお菓子がズラリと並ぶエリアから、お気に入りのお菓子を選んで詰めることができる。
さらに、インドネシア発のハンドメイドシューズブランド「イッタヘル（Ittaherl）」と、不二家が、今回初となるコラボレーションを実施。イッタヘルは、「履く人の毎日にそっと寄り添い、気分を前向きにしてくれる靴」をコンセプトに、熟練した職人の手仕事によるハンドメイドシューズを展開しているブランド。履き心地とデザイン性の両立にこだわり、一足一足丁寧に作られたシューズは、日常使いしやすく、多くの女性から支持を集めている。今回特別にペコちゃん限定デザインのシューズを販売。足元から気分を明るくしてくれる、日常に取り入れやすい特別な一足に仕上がっている。
税込2500円以上購入するとオリジナルデザインが入ったショッパーがもらえる。また、税込3000円以上購入すると「〔非売品〕オリジナルニットポーチ（スマイルマーク）」がプレゼントされる。
