『リブート』儀堂麻友役に黒木メイサ キャラクター紹介（17）
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）が、新たにスタート。今回は、黒木メイサが演じる儀堂麻友を紹介する。
黒木メイサが演じる儀堂麻友は、数年前から儀堂とは別居中で、現在は栄養士として働いている。かつて儀堂と共に過ごした時間への複雑な想いを胸に、早瀬陸がリブートした儀堂と接触するが……
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
