なにわ男子・大橋和也、情報誌『CHINTAI』表紙 素顔が伝わるCMオフショットも掲載
7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、23日発売の情報誌『CHINTAI』3月号（CHINTAI）表紙に登場する。誌面では、同社CMキャラクターを務める大橋のCM撮影中に収めたオフショットを掲載したメイキング記事も掲載される。
表紙では大橋の明るい魅力が伝わるビジュアルをCMと同じさわやかなブルーで表現。誌面ではCM撮影の合間に見せた自然な表情やリラックスした雰囲気を切り取ったCMのメイキング記事を掲載。撮影中のオフショットを通して同誌でしか見ることのできない表情が収められている。
本誌は、全国各地の書店およびオンライン書店にて購入可能。※メイキング記事は首都圏版、北海道版、東北版、愛知版、近畿圏版、広島版、福岡・北九州・久留米版の3月号に掲載される。なお、宮崎版には表紙・メイキング記事の掲載はなし。
