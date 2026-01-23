¾¾²¬¾»¹¨¡¢¡È¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¡É¤È¡È¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¡É¤òÉÁ¤¯ÉñÂæ¤Ç¼ç±é¡ÖËÍ¤ÏÀ¸¿è¤Î¥é¥¸¥ª¤Ã»Ò¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û¡¡ÅÁÀâ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Ìò¤Ë¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡¢¡È¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¡É¤È¡È¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¡É¤òÉÁ¤¯ÉñÂæ¡Ø¤Ï¤¬¤¤Î²¦ÍÍ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡ª¡Ø¤Ï¤¬¤¤Î²¦ÍÍ¡Ù¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¹½À®ºî²È¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢±Ç²è¡Ö¥µ¥Ð¥«¥óSABAKAN¡×¤Î´ÆÆÄ¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡¾À»°è¡¾¡×¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¶âÂôÃÎ¼ù»á¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤Ê¤ë¡¢ÀÄÇ¯´ü¤Î¡È¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¡É¤ÎÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤¢¤ëÃË¤ÎºÆÀ¸¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤Ä¤Å¤ëÊª¸ì¡£¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¾å±é¤ËÀè¶î¤±¡¢Êª¸ì¤ÎÁ°Æüëý¤È¤Ê¤ë¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤â¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¸µ¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¡¦ÅÄÃæ¹À»Ê¤ò±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹À»Ê¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç½éÎø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦´òÎ¤ÌïÀ¸Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹õÃ«Í§¹á¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÅÄÃæ¹À»ÊÌò¤Ë¼«¤é¤â¸µ¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¤È¤¤¤¦ÅÏÉô½¨¡¢¹â¹»»þÂå¤Î´òÎ¤ÌïÀ¸Ìò¤Ë¸½ºß¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇËè½µÌÚÍËÆü¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÏÊÕÍµÂÀ¡¢ËêÈø¥æ¥¦¥¹¥±¡Ê¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡Ë¡¢·ª¸¶Ë¨¼Â¡¢¹âÇµÎï¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦Æêºê¹¬Ç·½õÌò¤Ë¤Ï¡¢32Ç¯Á°¤Ë¡ÖÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢5·î14Æü¡Á24Æü¤Þ¤ÇËÜÂ¿·à¾ì¡¢28Æü¡Á30Æü¤Þ¤Ç¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¾¾²¬¾»¹¨
ËÍ¤ÏÀ¸¿è¤Î¥é¥¸¥ª¤Ã»Ò¡£¤º¤Ã¤È¥é¥¸¥ª¡¢¤½¤ì¤³¤½¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤â·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Þ¤º¶½Ì£¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤Ï¤¬¤¡É¤«¤é¥á¡¼¥ë¤Ø¤È»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤«Î©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜÂ¿·à¾ì¡£¶¦±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤òÁÇÄ¾¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¾¼ÏÂ61Ç¯¡¢Ä¹ºê¤Ç·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ê¤¤²ÈÄí¤ÇÊë¤é¤¹¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹À»Ê¤Ï¡¢Êì¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥«¥»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ç¤ÏË°¤Â¤é¤º¤Ï¤¬¤¤òÁ÷¤êÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤â¾ïÏ¢¤Î¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¾å¤ê¤Ä¤á¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¥é¥¸¥ª¤«¤é¤Ï±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
40ÂåÈ¾¤Ð¤È¤Ê¤ê¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È´´Éô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹À»Ê¤Ï»Å»ö¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤Âà¼Ò¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£ºÊ¤â»Ò¤â²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½çÉ÷¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¿ÍÀ¸¤¬Å¾Íî¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¤Õ¤ÈË¬¤ì¤¿¼Â²È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¸Å¤¤¥é¥¸¥«¥»¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤ÆÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅö»þÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¦Æêºê¤Î¤·¤ã¤¬¤ìÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¡¢Â³¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ä¡×µ×¤·¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤Ë¹âÍÈ¤¹¤ë¤â¡¢Æêºê¤ÏÍèÇ¯ÈÖÁÈ¤ò°úÂà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²¿¤«¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉ®¤ò¤È¤ê¡¢ÈÖÁÈ°¸¤Ë¤Ï¤¬¤¤òÁ÷¤ë¹À»Ê¡£¤³¤³¤«¤é¡¢ºÆ¤Ó¤¢¤ÎÇ®¾ð¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡ª¡Ø¤Ï¤¬¤¤Î²¦ÍÍ¡Ù¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¹½À®ºî²È¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢±Ç²è¡Ö¥µ¥Ð¥«¥óSABAKAN¡×¤Î´ÆÆÄ¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡¾À»°è¡¾¡×¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¶âÂôÃÎ¼ù»á¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤Ê¤ë¡¢ÀÄÇ¯´ü¤Î¡È¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¡É¤ÎÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤¢¤ëÃË¤ÎºÆÀ¸¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤Ä¤Å¤ëÊª¸ì¡£¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¾å±é¤ËÀè¶î¤±¡¢Êª¸ì¤ÎÁ°Æüëý¤È¤Ê¤ë¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤â¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢5·î14Æü¡Á24Æü¤Þ¤ÇËÜÂ¿·à¾ì¡¢28Æü¡Á30Æü¤Þ¤Ç¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¾¾²¬¾»¹¨
ËÍ¤ÏÀ¸¿è¤Î¥é¥¸¥ª¤Ã»Ò¡£¤º¤Ã¤È¥é¥¸¥ª¡¢¤½¤ì¤³¤½¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤â·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Þ¤º¶½Ì£¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤Ï¤¬¤¡É¤«¤é¥á¡¼¥ë¤Ø¤È»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤«Î©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜÂ¿·à¾ì¡£¶¦±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤òÁÇÄ¾¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¾¼ÏÂ61Ç¯¡¢Ä¹ºê¤Ç·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ê¤¤²ÈÄí¤ÇÊë¤é¤¹¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹À»Ê¤Ï¡¢Êì¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥«¥»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ç¤ÏË°¤Â¤é¤º¤Ï¤¬¤¤òÁ÷¤êÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤â¾ïÏ¢¤Î¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¾å¤ê¤Ä¤á¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¥é¥¸¥ª¤«¤é¤Ï±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
40ÂåÈ¾¤Ð¤È¤Ê¤ê¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È´´Éô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹À»Ê¤Ï»Å»ö¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤Âà¼Ò¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£ºÊ¤â»Ò¤â²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½çÉ÷¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¿ÍÀ¸¤¬Å¾Íî¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¤Õ¤ÈË¬¤ì¤¿¼Â²È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¸Å¤¤¥é¥¸¥«¥»¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤ÆÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅö»þÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¦Æêºê¤Î¤·¤ã¤¬¤ìÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¡¢Â³¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ä¡×µ×¤·¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤Ë¹âÍÈ¤¹¤ë¤â¡¢Æêºê¤ÏÍèÇ¯ÈÖÁÈ¤ò°úÂà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²¿¤«¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉ®¤ò¤È¤ê¡¢ÈÖÁÈ°¸¤Ë¤Ï¤¬¤¤òÁ÷¤ë¹À»Ê¡£¤³¤³¤«¤é¡¢ºÆ¤Ó¤¢¤ÎÇ®¾ð¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¡£