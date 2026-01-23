総再生数1.5億回のアニメがコミカライズ 『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』第1巻発売 三石琴乃ナレーションのスペシャルPV公開
アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のコミカライズ第1巻（KADOKAWA）が23日、発売された。あわせて、スペシャルPVが公開された。
【画像】描き下ろし！銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』コミカライズ購入特典
本作の原作は、2025年にYouTubeで公開され、総再生数1.5億回を超える同名アニメ。2月6日には、劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が全国公開される。
今作は漫画家・河野丼氏によって描かれる、アニメ版とは一味違う「ミルキー☆サブウェイ」となる。
コミックス第1巻の発売を記念したスペシャルPVは、三石琴乃がナレーションを担当する。
■あらすじ
銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称“ミルキー☆サブウェイ”の清掃をすること。簡単な任務だったはずが、やがて大事件に巻き込まれていってしまう！
■購入特典
▼ゲーマーズ
限定版A 描き下ろしアクリルスタンド(マキナ＆チハル)付
限定版B 描き下ろしアクリルスタンド(アカネ＆カナタ)付
描き下ろしイラストカード
▼アニメイト
描き下ろしアクリルスタンド2種セット付
クリアファイル
イラストカード（池袋本店）
▼メロンブックス
限定版 描き下ろしアクリルスタンドフィギュア付
Premium Goods ラメ缶バッジ 6個セット ※完全受注生産
クリアファイル
▼とらのあな
限定版 アクリルスタンド付
描き下ろしイラストカード
▼COMIC ZIN
イラストカード
▼紀伊国屋書店 新宿本店
イラストカード
▼三洋堂
イラストカード
▼一般書店特典
マグショット風ブロマイド3種（1冊1枚ランダム配布）
ステッカー3種（大垣書店・廣文館・八重洲BC・有隣堂）
※配布期間、配布方法については書店によって異なる。
※展開内容は書店によって異なる。詳細は各書店に問い合わせを。
※特典はなくなり次第終了。
※画像はイメージ。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合あり。
【画像】描き下ろし！銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』コミカライズ購入特典
本作の原作は、2025年にYouTubeで公開され、総再生数1.5億回を超える同名アニメ。2月6日には、劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が全国公開される。
今作は漫画家・河野丼氏によって描かれる、アニメ版とは一味違う「ミルキー☆サブウェイ」となる。
■あらすじ
銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称“ミルキー☆サブウェイ”の清掃をすること。簡単な任務だったはずが、やがて大事件に巻き込まれていってしまう！
■購入特典
▼ゲーマーズ
限定版A 描き下ろしアクリルスタンド(マキナ＆チハル)付
限定版B 描き下ろしアクリルスタンド(アカネ＆カナタ)付
描き下ろしイラストカード
▼アニメイト
描き下ろしアクリルスタンド2種セット付
クリアファイル
イラストカード（池袋本店）
▼メロンブックス
限定版 描き下ろしアクリルスタンドフィギュア付
Premium Goods ラメ缶バッジ 6個セット ※完全受注生産
クリアファイル
▼とらのあな
限定版 アクリルスタンド付
描き下ろしイラストカード
▼COMIC ZIN
イラストカード
▼紀伊国屋書店 新宿本店
イラストカード
▼三洋堂
イラストカード
▼一般書店特典
マグショット風ブロマイド3種（1冊1枚ランダム配布）
ステッカー3種（大垣書店・廣文館・八重洲BC・有隣堂）
※配布期間、配布方法については書店によって異なる。
※展開内容は書店によって異なる。詳細は各書店に問い合わせを。
※特典はなくなり次第終了。
※画像はイメージ。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合あり。