¡¡ÆÊÌÚ¸©Î©¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÊÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ëÆ°²è¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£²Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Æ±¹»¤¬Ë½¹Ô¤ò¤¤¤¸¤áËÉ»ßÂÐºö¿ä¿ÊË¡¤Î¡Ö¤¤¤¸¤á¤Î½ÅÂç»öÂÖ¡×¤ÈÇ§Äê¤·¡¢Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹»À¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë³Ø¹»À¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ä¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÌäÂê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿À¸ÅÌ¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤äÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤«¤éº£·î£±£´Æü¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤Î½ÅÂç»öÂÖ¡×¤ÈÇ§Äê¡£»ö¼Â´Ø·¸¤äÈï³²À¸ÅÌ¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©¶µ°Ñ¤âÂÐ±þ¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤äÆ°²è³È»¶¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£