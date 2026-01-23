今回紹介するのは、Instagramに投稿された黒猫の兄妹の様子。ふたりが楽しんでいたのは、家の中でできるとても気軽な遊び。派手な動きこそないものの、並んで過ごす姿がゆったりしていて、多くの人の心を和ませたようです。

【動画：床に寝そべる２匹の黒猫→しっぽを見てみると…想像以上に微笑ましい『０円でできる遊び』】

黒猫兄妹のねねちゃん、ここちゃん

Instagramアカウント「nenekoko_channel」に登場したのは、猫のねねちゃん（女の子）とここちゃん（男の子）。ふたりはとっても仲良しな兄妹。いつも一緒にいるようです。今回、投稿主さんがインスタグラムにアップしたのは、そんな仲良し兄妹の微笑ましい遊びの様子でした。

お金のかからない遊び

投稿では、兄妹そろって床に寝転び、のびのびと体を伸ばしながらくつろぐ様子が紹介されていました。そして、ここちゃんがしっぽをゆらゆら。ねねちゃんが寝転がりながら、そのしっぽをキャッチ。なんとも、ゆるふわな遊びを楽しんでいたようです。

投稿主さんはこの遊びを「お金のかからない遊び」と表現。たしかに、お金も用意する手間もかからないお財布に優しい遊び方ですね。

ねねちゃん、ここちゃんのゆる～い投稿にインスタ民もほっこり

寝転がりながらしっぽで遊んでいた、ねねちゃんとここちゃん。その様子を見た視聴者からは、「ほかにも、ニャわとび可能」「微笑ましいにゃり」「物価高対策ｗ」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方がねねちゃんとここちゃんの投稿を見て心癒されたようですね。

Instagramアカウント「nenekoko_channel」では、ねねちゃん＆ここちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。かわいいふたりの投稿は、どれも心癒されるものばかりです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「nenekoko_channel」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。