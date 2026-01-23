現場目線のタイヤ選び！ヨロズ物流「CHAOYANGトラックタイヤ」

ヨロズ物流は、2026年に販促強化を予定している「CHAOYANGトラックタイヤ」の商品ラインナップを発表しました。

2025年末に公開されたスタッドレスタイヤに加え、夏用タイヤやオールシーズンモデルを含めた全貌が明らかになりました。

用途や走行環境に応じて選べる豊富な製品構成を通じ、“現場目線のタイヤ選び”を提案するラインナップの魅力をお届けします。

ヨロズ物流「CHAOYANGトラックタイヤ」2026年ラインナップ

今回紹介されるのは、地域配送から長距離輸送、オフロードまで、多様な現場ニーズに応える全10モデルです。

それぞれの特性や強みを詳しく解説します。

AZ712 ― 地域配送を支える高耐摩耗・ロングライフモデル

2.3tクラスのトラックによる地域配送や日常業務を想定して開発された、高耐久・高耐摩耗性能を備えたモデル。

頻繁な発進・停止を繰り返す市街地走行でも安定した性能を発揮できるよう、高飽和パターン設計が採用されています。

トレッド全体の剛性を高めることで摩耗の進行を抑え、走行距離の大幅な延長を実現。ジグザグリブ形状が路面をしっかり捉え、確実なトラクション性能を発揮します。

専用トレッドコンパウンドにより耐摩耗性と使用寿命を高次元で両立しており、コストパフォーマンス向上にも貢献します。

AZ534 ― 低燃費性能と耐摩耗性を両立したオールシーズンモデル

燃費性能を重視しつつ、年間を通じて安定して使用できるオールシーズン対応のトラックタイヤ。

転がり抵抗の低減を意識した設計と、耐摩耗性に優れた特殊トレッドコンパウンドにより、燃料消費の抑制とタイヤライフの向上を実現しています。

ジグザグ構造のメイングルーブが、乾燥路面だけでなくウェット路面や季節の変わり目でも安定した走行性能を提供します。

AZ534＋ ― 高い汎用性と燃費性能を両立したワイドトレッドモデル

接地性能の向上と燃費性能の両立を目的に設計された、実用性の高いモデルです。

走行面を広く設計して接地面積を拡大し、安定した耐摩耗性能を確保。クラウン部の半深トレッド構造が過度な剛性を抑え、偏摩耗を抑制します。

曲折パターン溝による駆動性能の確保と転がり抵抗の低減に加え、放熱性能を向上させたショルダー部設計により、熱によるトラブルも抑えています。

CSR+1W ― 大型低床トラック向けオールシーズンドライブタイヤ

大型低床トラック向けに新設計された、雨天や浅雪路面にも対応するオールシーズンモデル。

深く広いトレッドパターンが排水性を高め、ウェット路面での安定性と耐摩耗性を確保しています。

高いグリップ性能と優れた耐久性を両立し、発進時や加速時の力強いトラクションを発揮。四季を通じた安定運行と経済性を支えます。

CR976A ― 均一摩耗と安定性を追求したロングライフモデル

安定したハンドリング性能と優れた耐久性を重視した、後輪専用設計のロングライフモデル。

改良されたショルダーデザインがタイヤ全体に均一な接地圧をかけ、偏摩耗を抑制します。

5本のリブと4本の幅広グルーブ、クロスリブサイプの組み合わせにより、高い直進安定性とウェット性能を実現。

タイヤ端部に切り込みを設けない構造のため、摩耗が進んでも見た目の劣化を感じにくいのも特長です。

CR960A ― 均一摩耗とウェット性能を両立したスタンダードモデル

安定した走行性能と扱いやすさを重視したスタンダードモデル。

均一な接地圧による偏摩耗の抑制と、シンプルなストレートリブパターンによる効率的な排水性が特長です。

クロスリブサイプが路面の水膜を効果的に切り裂くため、雨天時でも確実なコントロール性能を確保します。

AZ850 ― 新構造と独自トレッド設計で過酷な運行に応えるタフモデル

耐久性と走行安定性を高次元で両立するため、ゼロ度超高強度ベルト構造を採用したタフモデル。

トレッド溝の「底部ステップ角度」が応力を分散し、亀裂発生を抑制。新たに採用された3本ラインのトレッドパターンと高ゴム含有・低発熱配合技術により、摩耗性能が従来比で約15％向上しています。

ダンプやトレーラーにも適しており、ブロック間の石噛みを抑制する構造も備えています。

AT161 ― 長距離輸送に最適化された高コストパフォーマンスタイヤ

長距離輸送に求められる安定性、長寿命、コストパフォーマンスをバランスさせたモデル。

改良されたトレッドコンパウンドと強化されたケーシングにより耐摩耗性を向上させつつ、転がり抵抗の低減で燃費効率にも貢献します。

縦溝が変形しにくい設計のため、高速道路走行時でもブレの少ない安定した走行が可能。トレーラーや高速バスなどに適しています。

AZ650 ― 地域配送を支える、タフで扱いやすい一本

地域配送や日常的な運行を想定した、耐久性と走行安定性重視のモデル。

強固なタイヤ胴体構造が横方向からの負荷に耐え、発進・停止や旋回が多い環境でも安定した耐久性を発揮します。

しっかりとした牽引力と素直なハンドリング性能を両立しており、積載時・空荷時を問わず扱いやすいタイヤです。

CB972 ― オフロード現場を支える、後輪専用設計

鉱業、伐採、建設現場などの過酷なオフロード環境を想定した後輪専用モデル。

トレッドセンターに大きなブロックを配置したアグレッシブなラグデザインが、泥道や砂利道でも強力なトラクションを生み出します。

セルフクリーニング性能に優れ、特殊コンパウンドがトレッドの剥離を抑制。「止まれない」「滑れない」現場で頼れる一本です。

さまざまな現場環境や車種に対応する、充実のラインナップ。

コスト削減や安全運行の実現に向け、最適なタイヤ選びの選択肢が広がります。

ヨロズ物流「CHAOYANGトラックタイヤ」ラインナップの紹介でした。

