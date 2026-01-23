¡Ö°¡¼ù¤µ¤ó¤ËÊú¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÊú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¢ö¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¥É¥¥É¥¡¢¿Íµ¤½÷Î®¿ý»Î¤Î¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¡õ¤Û¤Ã¤³¤ê¥È¡¼¥¯¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡»î¹çÁ°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î22Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Î³«»ÏÄ¾Á°¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÈKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬»¨ÃÌ¡£²¬ÅÄ¤¬¡Ö°¡¼ù¤µ¤ó¤ËÊú¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢°¡¼ù¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÊú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¢ö¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥É¥¥É¥¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÊú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¢ö¡×°¡¼ù¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾È¤ì¤Þ¤¯¤ë²¬ÅÄ
¡¡°¡¼ù¡¢²¬ÅÄ¤È¤â¤Ë½÷Î®¿ý»Î¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤±¤Ç¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Î¹µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢Àä¹¥Ä´¤Î¥ë¡¼¥¡¼±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Êú¤Ëí¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£±Ê°æËÜ¿Í¤â¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ëÃæ¡¢°¡¼ù¤Ï»î¹ç¤Ë¸þ¤«¤¦±Ê°æ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤ÎÊú¤Ëí¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ¾ÏÓ¤ÇÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²¬ÅÄ¤À¡£¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿°¡¼ù¤¬¡Ö¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÊú¤Ëí¤Î¤³¤È¤«¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÈÝÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°¡¼ù¤µ¤ó¤ËÊú¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¤È¡¢°¡¼ù¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÊú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¢ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¤¤¤Ç¢ö¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊÖ¤·¤Ë²¬ÅÄ¤â»×¤ï¤º¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°¡¼ù¤Ï»î¹ç¤Ç³èÌö¤¹¤ë±Ê°æ¤ò¹µ¼¼¤Ç¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤è¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤È¡¢Êú¤Ëí¤ÎÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤Þ¤ï¤¹¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»ÅÁð¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë