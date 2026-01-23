たばこくわえ慣れた手つきで“車上荒らし”…10万円相当の工具類盗み出す一部始終　荷台シートは元通りで「気づくのが遅く」さいたま市

さいたま市・西区の事務所兼住宅で16日、軽トラックから仕事道具が盗まれる車上荒らしがあった。防犯カメラには、たばこをくわえた人物が荷台を物色し、インパクトドライバーやバッテリーなど総額約10万円相当を持ち去る姿が捉えられていた。犯人は盗んだ後に荷台のシートを元通りにするなど手慣れた様子だったという。

深夜の駐車場で車上荒らし

さいたま市・西区にある事務所兼住宅で16日午前2時頃にカメラが捉えたのは、たばこを口にくわえながら現れた不審な人物だ。

車の荷物をライトで照らし、中を物色している。車上荒らしの瞬間だ。

被害者は「自宅に小さい子供もいるので、子供が鉢合わせするのが恐怖だった」と話す。

狙いを定めたのは、白の「軽トラック」だ。慣れた手つきで荷台のシートをめくると、何かを取り出していく。さらに、頭を突っ込んで奥の方までガサゴソと探っている。

荷台のシートを元通りにする手慣れた犯行

この人物が持ち去ったものとは何だったのか。

被害者は「（シートを）開けられてインパクトドライバーをそっと置いて、置きっぱなしのバッテリーをポケットに入れて…」と説明する。

被害に遭ったのは、大切な仕事道具である工具類、総額約10万円相当だ。

被害者は「（荷台のシートを）元通りにしていったので、気づくのが遅くなった。手慣れているなと思った」と話している。

警察は窃盗事件として、逃げた人物の行方を追っている。

（「イット！」1月22日放送より）