千葉県の熊谷知事は２２日の定例記者会見で、衆院選（２７日公示、２月８日投開票）に向け、与野党そろって消費税減税を掲げていることに関連し、「ほとんどの政党で財源の裏付けがないと言わざるをえない。コロナ禍以降、財政規律が大きく崩壊していることを象徴するような総選挙になるのではないか」との考えを示した。

熊谷知事は、財源の裏付けがない中での消費税減税は、円安や金利上昇を加速させ、更なるインフレや投資の減退を招く恐れがあると指摘。「しっかりとした財源の裏付けのある形で財政規律を維持し、支援するべき人をどのように支援するかという形で政策を構想することが重要ではないか」と述べた。

時限的な消費減税についても「１回下げたものをもう一度上げれば増税となり、極めて（大きい）政治エネルギーが必要となる。恒久的に近い減税になってしまうのではないか」と話した。

自民党と日本維新の会は食料品を「２年間限定で消費税の対象外」とすることの検討を加速させるとの公約を発表。中道改革連合は「食料品の恒久的な消費税率ゼロ」、国民民主党は「賃金上昇率が物価を安定して上回るまで消費税を一律５％」などとしている。