氷川きよし、日本酒メーカーとコラボ 特別仕様のラベル公開【コメントあり】
氷川きよしが、菊水酒造とコラボ。27日より、「菊水ふなぐち 氷川きよし『ほど酔い酒』ver. 200ml×2本詰」を発売する。
【画像】氷川きよし、特別仕様のラベル2本（デザイン）
アルミ缶入り生原酒「菊水ふなぐち」に氷川のシングル「ほど酔い酒」のデザインを施した特別仕様。今回の企画は、氷川自身が私生活で同商品を愛飲していることがきっかけとなり実現した。
新曲「ほど酔い酒」のリリース・イブとなる27日は、同社にとっても思い入れのある「ふな(27)ぐちの日」。1月27日、菊水酒造から蔵出しする。
「ほどよく酔い、心をほどく―― 自分らしく生きる大人のための一杯を。」歌声に包まれながら、「ふなぐち」で杯を傾け、歌に込められた思いをたどり、余韻を愉しむ。そんな心豊かなひと時をじっくりと楽しめる。
■氷川きよし、コメント
この度、新曲「ほど酔い酒」と、普段から愛飲している、菊水酒造「ふなぐち」とのコラボが実現し、大変嬉しく思っております！
すっきりとした飲み口で、大好きなお酒です。
1日の終わりに、この1本で、“ほどよく” 酔ってください！
【画像】氷川きよし、特別仕様のラベル2本（デザイン）
アルミ缶入り生原酒「菊水ふなぐち」に氷川のシングル「ほど酔い酒」のデザインを施した特別仕様。今回の企画は、氷川自身が私生活で同商品を愛飲していることがきっかけとなり実現した。
新曲「ほど酔い酒」のリリース・イブとなる27日は、同社にとっても思い入れのある「ふな(27)ぐちの日」。1月27日、菊水酒造から蔵出しする。
■氷川きよし、コメント
この度、新曲「ほど酔い酒」と、普段から愛飲している、菊水酒造「ふなぐち」とのコラボが実現し、大変嬉しく思っております！
すっきりとした飲み口で、大好きなお酒です。
1日の終わりに、この1本で、“ほどよく” 酔ってください！