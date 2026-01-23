夜道の「歩行者」をライトで強調！ 国道で高齢者の事故防ぐ「新設備」導入へ

国土交通省は2026年1月20日、高齢者の歩行中事故を防ぐため、センサー付きスポットライトなどの新たな交通安全対策を直轄国道で開始すると発表しました。

夜間の視認性向上などを目的とし、まずは全国10カ所で先行実施されます。

交通事故における死者数のうち、高齢者が占める割合が高い状態が続いています。中でも課題となっているのが、横断歩道以外を渡る際などの事故です。

こうした状況を受け、国土交通省はハード面での対策強化に乗り出しました。運転者に歩行者の存在を知らせる照明や、安全に横断するための施設整備などを直轄国道で開始します。

◆高齢者の「乱横断」事故が多発

今回、国土交通省が対策に乗り出した背景には、高齢者の交通死亡事故における深刻なデータがあります。

警察庁などのデータによると、年齢層別の交通事故死者数は高齢になるほど増加する傾向にあります。

その高齢者の死亡事故状況を分析すると、約5割にあたる46％が「歩行中」に発生しています。

さらに歩行中の事故を詳しく見ると、横断歩道を渡っている際の事故（23％）に対し、横断歩道以外の場所を横断中、いわゆる乱横断などによる事故が50％と、約半数を占めていることが判明しました。

また、夜間は運転者から歩行者が見えにくくなることも、事故発生の要因の一つとなっています。

これらを踏まえ、同省は高齢者の通行空間の安全性を高めるため、物理的な対策が必要と判断しました。

◆センサー照明や二段階横断を導入

今回導入される対策は、主に夜間の視認性を高める技術や、無理なく横断できる施設の整備です。具体的には、以下の技術が活用されます。

【センサー付きスポットライト】

夜間に歩行者をセンサーが感知するとライトが点灯するシステムです。

これにより、暗い道でも運転者に対して「そこに歩行者がいる」ことを明確に伝え、視認性を向上させます。

【二段階横断施設】

道路の中央部分に、歩行者が待機できる「交通島（安全地帯）」を設置するものです。

幅の広い道路などを一度に渡り切るのではなく、2回に分けて安全に横断できるようにします。

このほか、横断歩道の利用を促すために路面に「横断歩道をご利用下さい」と表示したり、運転者に歩行者の存在を知らせる注意喚起看板を設置したりする対策も併せて行われます。

◆全国10カ所の先行対策区間と主な対策案、今後はどうなる？

今回の先行対策区間は、高齢歩行者の事故が発生している区間などを中心に、以下の10カ所の直轄国道が選定されました。

ーーー

・国道236号（北海道幕別町忠類）：センサー付きスポットライト

・国道45号（青森県階上町耳ヶ吠）：センサー付きスポットライト

・国道19号（長野県長野市安茂里）：センサー付きスポットライト

・国道159号（石川県かほく市木津）：センサー付きスポットライト

・国道156号（岐阜県岐阜市岩田坂）：二段階横断施設

・国道28号（兵庫県淡路市久留麻）：センサー付きスポットライト

・国道53号（岡山県津山市一方）：センサー付きスポットライト

・国道56号（高知県黒潮町浮鞭）：二段階横断施設

・国道220号（鹿児島県鹿屋市上小原）：センサー付きスポットライト

・国道331号（沖縄県八重瀬町玻名城）：センサー付きスポットライト

ーーー

二段階横断施設のイメージ（出典：国土交通省）

今回の取り組みについて、国土交通省は「今後は、先行対策区間の取り組み結果を踏まえて、他の対策必要区間にも展開し、高齢者の安全・安心な通行空間確保に向けた取り組みを更に推進していきます」 とコメントしています。

ハード面の整備が進むことで、ドライバーは夜間でも歩行者を認識しやすくなり、歩行者は無理のない横断が可能になります。

こうした道路環境の改善が、悲惨な事故の減少につながることが期待されます。