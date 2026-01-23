【関西の雪どうなる？】降雪のピークは過ぎるも、近畿北部では今夜遅くにかけて寒気の影響が残る見込み 近畿北部山地は40センチの降雪予想 雪はいつ、どこで降る？大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山 23日（金）～28日（水）雪雨シミュレーション【気象庁 23日現在】
気象庁によりますと、近畿地方は冬型の気圧配置となり、上空約１５００メートルには氷点下９度以下の寒気が流れ込んでいます。
【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション
降雪のピークは過ぎましたが、近畿北部では２３日夜遅くにかけて寒気の影響が残る見込みだということです。
２３日０５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）
滋賀県
長浜市余呉町柳ケ瀬 ７９センチ
高島市今津 ３３センチ
彦根 ２５センチ
米原市朝日 １５センチ
京都府
京丹後市峰山 ５８センチ
舞鶴 ３４センチ
南丹市美山 １３センチ
兵庫県
香美町兎和野高原 １００センチ
香美町香住 ５９センチ
豊岡 ５３センチ
朝来市和田山 １５センチ
▶２３日（金）～２８日（水）近畿地方の雪雨シミュレーション画像
２３日（金）雪と雨のシミュレーション
気象庁によりますと、
２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
近畿北部山地 ４０センチ
近畿北部平地 ２０センチ
が予想されています。
２４日（土）
２５日（日）
２６日（月）
２７日（火）
２８日（水）
大津・京都・大阪・神戸・奈良・和歌山の16日間天気予報
気象庁によりますと、近畿北部では、警報級の大雪となる可能性は低くなりましたが、引き続き２３日夜遅くにかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要だということです。
また、気象庁は以下の点について注意を呼び掛けています。
・電線や樹木への着雪、なだれ、水道管の凍結、落雷や突風に注意してください。
ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため、注意してください。
・カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないよう注意してください。
・農作物の管理に注意してください。
予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。
